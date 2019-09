To oliefonde fik frikort til udbytteskat

To arabiske oliefonde er blandt dem, der har fået et såkaldt udbyttefrikort af Skat. Det skriver DR og Børsen. Frikortet har gjort det muligt at få refunderet udbytteskat uden mærkbar kontrol.

Mandag kom det frem, at Skattestyrelsen efter en kontrol af udbyttefrikort til udenlandske foreninger havde trukket 159 tilbage ud af 186 udstedte.

DR og Børsen skriver tirsdag, at to af frikortene var givet til Saudi Arabian Monetary Agency og Kuwait Investment Authority.

»Vi har gennemgået alle de udenlandske frikort, der ligger. Konklusionen er, at der ikke er indikationer på svig«.

»Men vores undersøgelse har påvist, at området ikke er blevet administreret godt nok«, sagde fagdirektør Kenneth Joensen på et pressemøde mandag.

Stramninger af sagsbehandlingen

Ritzau kunne mandag aften på baggrund af en redegørelse leveret til Folketingets skatteudvalg fra Skattestyrelsen skrive, at 152 af de tilbagetrukne frikort har været givet til amerikanske 'pensionskasser' og 'investeringsenheder'.

De sidste syv tilbagetrukne udbyttefrikort har tilhørt 'udenlandske statslige enheder'. Tre fra nordiske lande, tre fra mellemøstlige lande og et centralasiatisk land, fremgår det af redegørelsen.

Frikortene er brugt til refusion af 234 millioner kroner.

»Skattestyrelsen er ved at vurdere de juridiske muligheder for at foretage efteropkrævning heraf i det omfang, at det lægges til grund, at anvendelsen af de pågældende udbyttefrikort har medført uberettigede refusionsudbetalinger«, skriver Skattestyrelsen.

Styrelsen skriver, at man har 'foretaget en række stramninger' af sagsbehandlingen, når det kommer til at udstedelsen af udbyttefrikort.

Til DR Nyheder siger skatteminister Morten Bødskov (S) at der ikke vil være frikort fremover.

»Også her er der simpelthen tale om en metode til at få refunderet udbytteskat, som ikke er rimelig og som ikke har været administreret ordentligt. Det vil man ikke se fremover«, siger han til DR Nyheder.

ritzau