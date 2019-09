Umuligt at ringe 112: Der er ingen mobildækning i Københavns nye metro

Når Københavns nye metrolinje, Cityringen, efter den hidtidige plan, åbner næste søndag, vil passagererne på store dele af strækningen ikke kunne ringe 112 i nødstilfælde.

På den nye 15,5 kilometer lange strækning og under jorden på de 17 nye stationer vil der således være yderst begrænset eller slet ingen mobildækning.

Det fremgår af et brev, som landets fire store teleoperatører i dag har sendt til Metroselskabets ejerkreds - transportministeren, Københavns og Frederiksberg Kommune.

»Det er selvsagt en problematisk situation, idet alle mobil- og metrobrugere har en naturlig forventning om, at der er mobildækning i et nyt og højprofileret byggeri som Cityringen, og at det er muligt at foretage mobilopkald, købe online-billetter, kontakte 112, bruge apps m.m.«, lyder det i brevet fra topdirektørerne i TDC, 3, Telia og Telenor.

Ikke ringe, sms’e og gå på nettet i den nye metro

Konsekvensen af den manglende mobildækning er, at kunderne på væsentlige dele af strækningen og på stationerne under jorden formentlig ikke vil kunne ringe, sms’e og gå på nettet for at købe billetter eller planlægge deres videre rejse.

Årsagen er tilsyneladende den samlede forsinkelse af det største byggeri i hovedstaden nogensinde.

Ifølge teleselskaberne skulle Metroselskabet i februar 2018 have leveret en færdigtestet installation af mobilnettets grundlæggende, passive infrastruktur. Fristen blev på grund af forsinkelserne af metrobyggeriet udsat til februar 2019, men også denne frist er, ifølge selskaberne, blevet udsat.

Derfor har de her 10 dage før åbningen kun meget begrænset adgang til at installere den aktive del af mobilnettet, der sikrer kundernes dækning.

I brevet skriver teleselskaberne, at de »gentagne gange inden for det seneste år har udtrykt bekymringer i forhold til tidsplanen overfor Metroselskabet, hvilket Metroselskabet har anerkendt over for os«.

Håber på netdækning til nytår

Arbejdet med den kundevendte del af telenettet skulle efter planen tage 6 måneder.

»Vi håber, at vi senest ved årsskiftet vil kunne have indhentet forsinkelserne og sikret den samlede mobildækning i Cityringen«, siger Jakob Willer, direktør i Teleindustrien.

Men er det forsvarligt at åbne metroen, uden at kunderne kan ringe til alarmcentralen?

»Det er vigtigt for os at orientere ejerkredsen og kunderne om, at der ikke vil være en sammenhængende mobildækning, og at det mange steder ikke vil være muligt at foretage opkald til 112. Om det er forsvarligt er ikke vores kompetence - det må de relevante myndigheder afgøre«, siger Jakob Willer.

I sidste ende er det Trafikstyrelsen under transportministeren, der skal give grønt lys til igangsættelsen af Cityringen.

Metroselskabet: Ikke en del af sikkerhedsgodkendelsen

Metroselskabets direktør Rebekka Auken Nymark siger i et kort interview med Politiken, at situationen er beklagelig, men forsvarlig. Kundernes mobildækning har således ikke noget at gøre med sikkerhed, siger hun: