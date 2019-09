Her er Ellemanns ti udfordringer

Venstres nye formand hedder fra lørdag 21. september Jakob Ellemann-Jensen. Han har opbakning fra noget nær alle dele i Venstre, men først nu venter de store udfordringer. Politiken giver dig her et analytisk indblik i, hvilke knaster Venstres nye formand skal have styr på inden næste valg.

Som ny formand skal Ellemann håndtere, at forgængeren på posten, Lars Løkke Rasmussen, foreløbig bliver hængende i Folketinget og løbende vil blande sig i, hvad der sker i Venstre og dansk politik i det hele taget. Det skylder Løkke sine mange vælgere, har han udtalt. Løkke drager også på en snarlig turné for at tale om bogen ’Befrielsens øjeblik’, der blev udgivet under stor ståhej i valgkampen. Det kan, som tilfældet ofte er med Løkke, gå i flere retninger, og mon ikke Ellemann håber på, at eksformanden bliver en relativt stille en af slagsen.