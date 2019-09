Sanjay Shah var ikke den eneste: Her er de ukendte bagmænd i milliardsagen om udbytteskat

Sanjay Shah har hidtil fået hele skylden. Men to amerikanere hentede milliarder i Danmark ved at kopiere Shahs metoder.

Sanjay Shah, manden, som gemmer sig i Dubai, var ikke den eneste bagmand i skandalen om udbytteskat, som kostede den danske statskasse mindst 12,7 milliarder kroner.

To amerikanske mænd stjal Sanjay Shahs ide og begyndte for sig selv. Ifølge fortrolige dokumenter hentede de på den måde »mere end 4,1 milliarder kroner« i statskassen i Danmark. Dermed stod de for en tredjedel af det samlede, påståede svindelnummer med udbytteskat fra 2012 til 2015.

Det afslører en omfattende research, som Politiken har foretaget i samarbejde med TV 2, Süddeutsche Zeitung og det belgiske magasin Knack.

Alligevel er det indtil nu lykkedes de to at flyve under radaren og holde deres egne navne ude af offentligheden.

Dyre adresser og privatfly

Matthew Stein, 52 år, og Jerome Lhote, 45 år, begge med en fortid som skatterådgivere hos revisionsgiganten KPMG, og begge med bopæl på dyre adresser i New York, havde sugerøret dybt ned i den danske statskasse og organiserede, at mere end 4,1 milliarder kroner blev hentet ud af Danmark som refusion af udbytteskat.

Bagmændenes netværk omfattede cirka 80 såkaldte enkeltmands pensionsplaner i USA, der blev brugt som afsendere af de mange ansøgninger om at få udbytteskat tilbage. Mange af pensionsplanerne havde tilknytning til Lhote og Steins familie, venner og forretningsforbindelser.

Matthew Stein og Jerome Lhote ejer i dag ejendomme for et trecifret millionbeløb, har to privatfly og ejer tre banker, som blev brugt til at producere de papirer om aktiehandler, udbytter og skattebetalinger, som skaffede milliarderne ud fra Skat i Danmark.

Det var Sanjay Shah selv, som åbnede Lhote og Steins øjne for fidusen med udbytteskat.

De to var med i et selskab i New York, Argre Management, som var specialiseret i formueforvaltning. Argre blev kunder hos Sanjay Shahs selskab Solo Capital første gang i 2010 og vendte tilbage til ham i 2012, nu med et antal amerikanske enkeltmands pensionsplaner.

Når sådan en pensionsplan indeholder danske aktier og får udbetalt udbytte på aktierne, tilbageholder Skat udbytteskat, dengang 27 procent. Men netop amerikanske enkeltmands pensionsplaner har ret til at få hele skatten betalt tilbage fra Skat.

Kunderne stjal forretningen

Sanjay Shahs Solo Capital hjalp Lhote og Steins kunder med at tjene rigtig mange penge ved at spekulere i mulighederne for at få udbytteskat tilbage fra både Danmark og Belgien.

Sanjay Shahs medarbejdere havde udviklet en særlig software, kaldet GSS, som fik det hele til at gå nemt, hurtigt og effektivt. Men Jerome Lhote og Matthew Stein, som så, hvordan millionerne væltede ind hos Sanjay Shah, besluttede at begynde for sig selv. Og de ville benytte Shahs GSS-system.

Sanjay Shah beskrev det selv sådan i et håndskrevet manuskript i 2018:

»I slutningen af 2013 blev fem kernemedarbejdere i mit GSS team kapret af min største kunde i USA, som jeg havde gjort forretninger med siden 2010«.

Det er Lhote og Steins firma i New York, nu med navnet Maple Point, som Shah skriver om.

Shahs historie bliver bekræftet af i hvert fald to af hans tidligere ekstremt højtbetalte nøglemedarbejdere, Anupe Dhorajiwala og Rajen Shah.

Bagmændene købte tysk bank

I skriftlige forklaringer til retten i London, hvor de begge er stævnet af Skattestyrelsen, har Rajen Shah forklaret, at han blev kontaktet af Lhote og Stein, som han kendte fra Solo Capital. Både Rajen Shah og Anupe Dhorajiwala lod sig overtale til at skifte hest.

Dhorajiwala har forklaret, at han rådgav kunder i Lhote og Steins netværk om udbytteskat fra marts til oktober 2014. Rajen Shah arbejdede, ifølge sin forklaring til retten, fra marts 2014 til september samme år for Maple Point. Opgaven var at kopiere Sanjay Shahs model og bygge den ind i en bank, som Lhote og Stein havde købt i 2012: North Channel Bank i den tyske by Mainz.

Banken blev købt gennem et netværk af offshore-selskaber, som ender i et anonymt selskab i den amerikanske delstat Delaware, men researchen afslører Jerome Lhote og Matthew Stein som de endelige ejere af North Channel Bank.

Bagmændene havde andre rådgivere end Dhorajiwala og Rajen Shah: Det danske advokatfirma Bech-Bruun leverede via et tysk advokatfirma i tre omgange fra 2014 skriftlig rådgivning til North Channel Bank om reglerne for at få udbytteskat tilbage i Danmark.

Simon Evers Hjelmborg, managing partner i Bech-Bruun, har tidligere over for Politiken afvist, at advokatfirmaet kendte til ulovligheder i den tyske bank:

»Havde vi haft grund til at tro, at banken ville begå ulovligheder, havde vi naturligvis ikke påtaget os at rådgive. Det har efterfølgende angiveligt vist sig, at en del af de oplysninger fra banken, som vi lagde til grund, ikke var rigtige, og at transaktionerne blev gennemført på en anden måde, end vi blev præsenteret for. Og så har det jo ikke længere noget med vores rådgivning at gøre«, sagde han.