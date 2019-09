En god dag for B.T.-læsere og en dårlig dag for patriotiske kinesere

En god dag for ...

B.T.-læsere. B.T. kan som eneste medie bringe en ’chok-melding’ på sin hjemmeside.

Artiklen, som overskriften leder ind til, er omgivet af nyheder om alt fra drab og brande til meldinger om fnatudbrud og færgeforlis. Men nyheden, som viser sig at være et lyspunkt, afkræfter reglen, som journalister synes at følge, når de altid insisterer på at ville skrive om fly, der styrter ned, i stedet for at skrive om alle de gange, det ikke går galt, og flyene letter uden problemer.

Det er historien om, at der ikke kommer nogen prisstigning fra tv-selskabet YouSee i år. For første gang i otte år.

»Slipper YouSees tv-kunder virkelig for en prisstigning?«, spørger BT’s journalist.

Svaret er ja.

En dårlig dag for ...

Patriotiske kinesere. Folkerepublikken Kina fylder 70 år på tirsdag 1. oktober, og det skal fejres!

Men det, der skulle være en digital hyldest i anledningen af årsdagen, gik i sort. Den kinesiske netgigant Tencent, der er landets sociale medie- og spilgigant lancerede en uge før fødselsdagsfesten en mini-app, der skulle gøre det muligt for deres brugere at tilføje landets nationale flag som klistermærke på deres profilbilleder inden fejringen. Det blev en kæmpe succes! Det lyder umiddelbart som en god dag, tænker man. Men succesen var kort. Den digitale gimmick gik viral. 200 millioner brugere ville være med, og det fik serveren til at gå ned. Så meget for den digitale tidsalder.