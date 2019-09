Enhedslistens partistrateg beskyldt for løgn

Centrale stemmer i Enhedslisten beskylder partistrateg Pelle Dragsted for at lyve sig til opgør med hovedbestyrelsen.

Flere medlemmer af Enhedslistens magtfulde hovedbestyrelse beskylder partiets reformator, tidligere folketingsmedlem Pelle Dragsted, for at lyve om eller fordreje sandheden om hovedbestyrelsens opbakning til forståelsespapiret, der i sommer banede vej for S-formand Mette Frederiksen til Statsministeriet.

Som led i sin argumentation for at få indført et helt nyt valgsystem til partiets hovedbestyrelse har Dragsted i et internt facebookforum skrevet, at nogle få sygemeldinger i hovedbestyrelsen kunne have resulteret i et nej til forståelsespapiret i regeringsforhandlingernes slutfase.

»Det var afstemningen om mandatet til folketingsgruppen om at kunne nikke til forståelsespapiret, hvor et meget stort mindretal ikke ville give et sådant mandat. Igen kunne et par afbud til HB-mødet have haft alvorlige konsekvenser«, skrev Pelle Dragsted 11. september i en intern debat om et omstridt forslag om valg af medlemmer til hovedbestyrelsen.

Magt ud til medlemmerne

På næste weekends årsmøde i Enhedslisten har Pelle Dragsted sammen med fire nuværende og tidligere folketingsmedlemmer stillet forslag om at fratage de 450 delegerede på årsmødet deres hidtidige mulighed for at stemme om sammensætningen af hovedbestyrelsen. I stedet ønsker de, at den 25 mand store hovedbestyrelse skal sammensættes via en digital urafstemning blandt partiets cirka 10.000 medlemmer.

Ifølge hovedbestyrelsesmedlem Michael Voss manipulerer Dragsted groft med sandheden om hovedbestyrelsens stillingtagen til forståelsespapiret.

»Det er løgn. Forståelsespapiret har aldrig været til afstemning i hovedbestyrelsen«, siger Michael Voss.

Han var blandt de HB-medlemmer, som på et afgørende møde 22. juni forgæves talte for, at hovedbestyrelsen skulle have lov til at godkende det endelige forståelsespapir, når først regeringsforhandlingerne var afsluttet. Partiets forhandlingsdelegation ønskede dengang mandat til at lukke forhandlingerne uden yderligere diskussion.

Det er løgn Michael Voss, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

15 medlemmer af hovedbestyrelsen stemte for at give mandatet, 5 stemte imod og 4 undlod at stemme.

Voss beskylder Dragsted for at »bilde medlemmerne ind, at et meget stort mindretal var imod forståelsespapiret« for at vinde gehør for forslaget om digital afstemning.

»Det er en urimelig og usaglig måde at gribe en sag an på«, siger Michael Voss.

Flere andre hovedbestyrelsesmedlemmer har ligeledes svært ved at genkende Dragsteds beskrivelse af virkeligheden.

»Det var ikke i nærheden af ikke at blive vedtaget. Det er underligt at skabe en myte om, at det skabte stort drama, for der var intet drama overhovedet«, siger hovedbestyrelsesmedlem Per Clausen.

Hovedbestyrelsesmedlem Mikael Hertoft siger, at hovedbestyrelsen efterfølgende har diskuteret forståelsespapiret.

»Der er ikke nogen i den nuværende hovedbestyrelse, der ikke synes, at det er et udmærket stykke papir«, siger han.

»Mit svar til ham var, at »det er noget vrøvl, Pelle, for det er ikke det, der er på spil««, siger hovedbestyrelsesmedlem Vibeke Syppli Enrum.