SF sætter beløb på sit ultimative krav til Mette Frederiksen

Der skal afsættes 500 mio. kr. på næste års finanslov til minimumsnormeringer, foreslår både SF og Radikale Venstre. Formanden for landets pædagoger er ikke imponeret. Enhedslisten vil have 1 mia. kr.

Det har længe været et ultimativt krav fra SF til statsminister Mette Frederiksen (S): Der skal indføres minimumsnormeringer i landets daginstitutioner, hvor der er mindst én voksen til tre børn i vuggestuerne, og mindst én voksen til seks børn i børnehaverne. Ellers stemmer SF ikke for regeringens første finanslov.

Forud for første forhandlingsmøde på mandag sætter SF nu tal på, hvor mange penge partiet vil have afsat på finansloven til minimumsnormeringer: 500 mio. kr. næste år – stigende til 1 mia. kr. i både 2021 og 2022.

Det vil ikke kunne mærkes nævneværdigt Elisa Rimpler, Bupl

Der bliver dog ikke tale om, at SF ikke stemmer for den endelige finanslov, hvis ikke den afsætter 500 mio. kr. til normeringer næste år. Det afgørende er, at finansloven anviser en køreplan for at nå 3-6-modellen inden for få år.

»De 500 mio. kr. er vores bud til finansloven, ligesom vi har bud på meget andet. Og det er selvfølgelig forhandlingsstof«, siger Pia Olsen Dyhr.

SF vurderer selv, at fuldt indfasede minimumsnormeringer vil koste 1,6 mia. kr. om året. Men Pia Olsen Dyhr afviser, at partiets forslag om 500 mio. kr. næste år er beskedent:

»Nej, det er faktisk et vigtigt skridt. Og jeg ville da også ønske, at vi bare kunne buldre derudad. Men vi er for det første nødt til at sørge for, at der er de pædagoger, der skal til. Og ja, der er 2.000 arbejdsløse pædagoger lige nu. Men de er jo ikke nødvendigvis alle de steder, hvor der er brug for at ansætte dem. For det andet vil jeg sikre mig en god balance mellem faglært og ufaglært personale«.

Hvis I kommer igennem med de 500 mio. kr., vil de forældre, der har demonstreret for minimumsnormeringer, så kunne mærke en forskel næste år?

»Jeg håber, at nogle af dem kommer til at mærke det, men det kommer til at tage tid. Det tror jeg også, at forældrene har forståelse for«, siger SF-formanden.

Bupl: Ikke det store løft

Formanden for pædagogernes fagforening, Elisa Rimpler, mener ikke, at 500 mio. kr. til minimumsnormeringer på næste års finanslov vil være tilstrækkeligt, selv om det er et skridt i den rigtige retning. Der skal ifølge Bupl mindst 5.000 ekstra pædagoger til, før man er i mål, hvilket ifølge fagforeningen vil koste mindst 2 mia. kr.

»Det vil ikke kunne mærkes nævneværdigt. Det er ikke det, der i første omgang vil give det store løft, som vi mener, at der skal gives med en ambitiøs børneplan«.

Er du skuffet over, at SF afsætter 500 mio. kr. og ikke mere end det?

»500 mio. kr. i sig selv imponerer mig ikke synderligt, men jeg kan se et perspektiv i, at de vil afsætte 1 mia. kr. de to efterfølgende år. Hvis modellen også er god«, siger Elisa Rimpler, der understreger, at beløbet alene ikke er afgørende. Det er lige så vigtigt, at en model for lovbundne minimumsnormeringer ikke medregner f.eks. ledere, sociale normeringer og støttetimer.

Radikale Venstre vil i sit finanslovsudspil, som partiet præsenterer på mandag, også afsætte 500 mio. kr. til pædagoger næste år. Heraf skal 300 mio. kr. gå til et løft af normeringerne, mens 200 skal gå til opkvalificering. Efterfølgende skal beløbet stige til 1 mia. kr. årligt.

»Det er et første skridt«, siger finansordfører Sofie Carsten Nielsen.

Der er lavet beregninger af, at en 3-6-model vil koste 1,6 mia. kr. Er 500 mio. kr. så ikke et meget lille første skridt?

»Jeg synes, det er et rimeligt første skridt, hvor vi også tager fat i uddannelserne. Vi er også villige til at trykke på for mere, men det er en samlet prioritering«.