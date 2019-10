Nick Hækkerup: Ingen fyres efter teleskandale

Justitsminister Nick Hækkerup (S) afviser fredag på et pressemøde, at teledata-sagen vil føre til fyringer.

»Jeg vil godt slå fast, at jeg ikke om lidt vil fyre nogen«, lyder det fra justitsministeren.

Ministeren har kaldt Rigspolitiets håndtering af teledata-sagen for 'særdeles utilfredsstillende'. Han har også kritiseret Rigsadvokaten og Justitsministeriets for at nøle i håndteringen af problemerne.

Vil ikke bringe et sonoffer til skafottet

Hækkerup siger på pressemødet, at han ikke vil bringe et sonoffer til skafottet.

»Der er behov for en kultur, hvor fejl kan bringes frem i det åbne«, lyder det fra justitsministeren.

Det har han bedt sit departement følge op på, lyder det.

Regeringen og Nick Hækkerup har derudover sagt flere gange, at der er behov for at se på, om politiets ressourcer bliver brugt rigtigt ved at have så stort et Rigspolitiet som i dag.

Nick Hækkerup vil derfor i forbindelse med de kommende flerårsaftaleforhandlinger fremlægge et oplæg til en organisationsændring af Rigspolitiet.

Rigsadvokaten har udstedt et forbud mod, at teledata kan bruges i straffesager, mens sagen undersøges. Ministeren lægger op til, at teledata inden for »relativt kort tid« igen kan bruges i straffesager.

