Rigspolitichefen ønsker at gå på pension før tid

En af de centrale chefer i teledatasagen, rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, har valgt at søge om at gå på pension før planlagt.

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg er en af de tre chefer på højt niveau under Justitsministeriet, som har været i fokus i sagen om de fejlagtige teledataoplysninger og under anklage for at have været for tøvende i den alvorlige sag.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) sagde på et pressemøde fredag, at ingen chefer ville blive fyret på grund af teledatasagen, men sagen ser alligevel ud til at blive den sidste i en lang politikarriere med internationalt snit for Jens Henrik Højbjerg.

I følge Politikens oplysninger har den 64-årige rigspolitichef søgt om at gå på pension inden for den nærmeste fremtid og dermed stoppe karrieren godt et år før tid.

Jens Henrik Højbjerg har også tidligere været involveret i række spektakulære sager, og det ville for så vidt også være mærkeligt andet, eftersom han har siddet i en usædvanlig lang periode på mere end ti år som rigspolitichef, hvor der næsten uundgåeligt vil opstå problematiske sager og ikke mindst alvorlige problemer på kriminalitetsområdet.

Det er uden tvivl de sidste, som Jens Henrik Højbjerg har foretrukket at arbejde med, siden han i begyndelsen af 2009 blev udnævnt til rigspolitichef af daværende justitsminister Brian Mikkelsen (K).

Skulle samle tropperne

Rigspolitichefen er øverste chef for politiet i Danmark, og han har det overordnede ansvar for Politiets Efterretningstjeneste. Det er rigspolitichefens ansvar at sætte retningen for hele politiet ved at formulere strategier, understøtte politikredsenes arbejde og koordinere politiets arbejde på landsplan.

Jens Henrik Højbjerg overtog jobbet som rigspolitichef et par år efter politireformen, der slog en række politikredse sammen, og han skulle således være med til at bringe samling over tropperne. Han har også skullet lægge de store linjer og haft ansvaret i sidste ende for politiets indsats mod rocker- og bandekriminalitet, hvor ikke mindst den sidste er eksploderet i hans tid som rigspolitichef.

Det er også med Jens Henrik Højbjerg som øverste chef for politiet, at Danmark for alvoren oplevede terroren. Det skete i 2015 med angrebet mod kulturhuset Krudttønden på Østerbro i København og mod den jødiske synagoge i Krystalgade. Et angreb, som kostede to mænd livet, og hvor politiarbejdet sagtens kunne være gået galt.

Efter politiaktionen, som endte med at gerningsmanden blev skudt af politiet, konkluderede Jens Henrik Højbjerg, at man kunne være tilfreds med politiets indsats.

Tibetsagen

Mindre tilfredshed har der været med politiets optræden under den kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i København i juni 2012, hvor politiet var med til at forhindre demonstranter i at gennemføre lovlige demonstrationer. En af de sager, som rigspolitichefen sikkert godt kunne have undværet, og som førte til nedsættelse af en undersøgelseskommission.

Jens Henrik Højbjerg er 64 år gammel og har en lang og glorværdig karriere i politiet bag sig.

Han er født i Vorup ved Randers, hans far var prokurist og agronom, hans mor sygeplejerske. Jens Henrik Højbjerg uddannede sig til jurist på Aarhus Universitet og indledte derefter sin karriere i politiet som politifuldmægtig i Grønland.

Han arbejdede derefter en kort periode som advokat på et advokatkontor i Viborg, før hans karriere i politiet tog fart og ikke mindst fik et internationalt tilsnit.

Tilbage til Grønland

Via Københavns Politi kom han til Rigspolitiet i 1987, og han vendte tilbage til Grønland som vicepolitimester fra 1988 til 1992. Han har uddannet sig ved Natos Defense College i Bruxelles, og han var fra 2003 til 2006 vicedirektør for Europol i Haag i Holland.

Han vendte hjem til et job som politimester i Nordjyllands Politi i 2006, før han i 2009 tog det sidste skridt til toppen af dansk politi som rigspolitichef.

I den rolle har han især haft gavn af sine analytiske evner, og han er blevet betegnet som en ordentlig og reel chef, der brænder for sit arbejde i dansk politi.