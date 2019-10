»Vanvittigt. Han kunne have fået en mursten i hovedet«: Én ansat havde ansvar for »afgørende« politiværktøj

Selv om teleoplysninger har »afgørende betydning« for Rigspolitiets opklaring af kriminalitet, var der kun afsat én person til at udvikle det program, som udløste teleskandalen.

Rigspolitiet har i årevis sagt, at teleoplysninger er af »afgørende betydning« for politiets evne til at opklare kriminalitet. Alligevel var der inden teleskandalen kun afsat én medarbejder til at udvikle og vedligeholde det it-program, som behandler alle teleoplysninger og videresender dem til politiets efterforskere. En kritisk opgave, medarbejderen vel og mærke skulle passe ved siden af sit øvrige arbejde.