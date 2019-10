Arbejdstilsynet udsteder strakspåbud efter mobning på sergentskole i Varde Uniformeret personale har ifølge Arbejdstilsynet mobbet civilt ansatte på sergentskole i Varde.

Civilt personale på Hærens Sergentskole i Varde er blevet udsat for mobning i en sådan grad, at det 3. oktober udløste et strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Det skriver forsvarsmediet Olfi og DR Nyheder.

Skolen 'påbydes at imødegå risiko for umiddelbar helbredsforringelse i forbindelse med mobning', skriver tilsynet ifølge Olfi.

DR har talt med oberstløjtnant Peter Nielsen, der er øverstbefalende på skolen.

»Jeg blev dybt chokeret, da jeg hørte det, og særligt da jeg læste de ord, der er blevet brugt til at beskrive denne arbejdsplads«, siger han til DR.

»Jeg har været i Forsvaret siden '82, jeg har været i Afghanistan, men det her kom fuldstændigt bag på mig«.

Begge medier skriver historien på baggrund af en aktindsigt i Arbejdstilsynets afgørelse.

Ifølge Olfi kommer kritikken på baggrund af »usaglig kritik, nedgørelse, forsøg på manipulation, trusler, bagtalelse, klikedannelse, udelukkelse fra det sociale fællesskab og ignorering«.

DR tilføjer, at ansatte på skolen har fortalt Arbejdstilsynet, at de har oplevet, at de har let til tårer, ondt i maven, og at nogle har forladt arbejdspladsen som følge af mobning.

Det fremgår også, at det er civilt ansatte, der føler sig mobbet af uniformeret personale.

Det uniformerede personale, som tilsynet har talt med, svarer, at der »er en hård tone i skolesektionen, men at det er, fordi at det er en militærarbejdsplads, hvor man må forvente, at sådan noget kan finde sted«.

Peter Nielsen siger videre til DR, at der »altid er to sider af en mønt«, og at han nu vil prøve at favne alle skolens ansatte og finde en løsning.

ritzau