Efter flere års kamp: Nu har Martin Rosenlind fået den rettighed, som er en selvfølge for alle andre

Den 38-årige Martin Rosenlind er en efterhånden trænet forkæmper for demokratiske rettigheder. Flere års forsøg på gennem retssystemet at genvinde retten til at afgive sin stemme lykkedes for nylig, da byretten i Roskilde vurderede, at den mentalt handikappede mand er egnet til at stemme ved næste folketingsvalg.