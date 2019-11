Åbnet i juni: Akutte problemer i nyt grønlandsk fængsel kan ende på finansloven

Erfarne fængselsbetjente er fløjet ind fra Danmark for at skabe ro på ny anstalt i Grønland. SF vil have afsat millioner på finansloven. S er positive.

Efter mange års langstrakt kamp for at anlægge et fængsel for de hårdeste kriminelle i Grønland åbnede den spritnye anstalt i Nuuk omsider i juni. En arkitekttegnet bygning til 400 millioner kroner med moderne faciliteter og udsigt til fjorden og fjeldet.

De første måneders drift har dog været alt andet end vellykkede. Og trods en akutindsats fra Justitsministeriet med betjente fløjet ind fra Danmark slår Fængselsforbundet alarm.

»Situationen er meget alvorlig. Havde det her været i Danmark, tror jeg sgu, at Arbejdstilsynet havde lukket anstalten«, siger René Larsen, der er forbundssekretær i Fængselsforbundet med ansvar for Grønland.

Anstalten i Nuuk har siden åbningen lidt under massiv underbemanding. Ifølge Kriminalforsorgen i Grønland er der kun ansat 33 betjente ud af de 49, som skal til for at garantere en ordentlig sikkerhed for de ansatte og indsatte. Af de 33 ansatte betjente er 21 elever i praktik som en del af deres uddannelse til anstaltsbetjent. Typisk ufaglærte mænd og kvinder i 20’erne.

Under et besøg på anstalten i september så Fængselsforbundets ledelse blandt andet, hvordan der kun var to vagter på arbejde i en lukket afdeling, hvor der burde være fem betjente for at opretholde sikkerheden blandt de farlige fanger.

»De var simpelthen så stakåndede af angst og stress, at man kunne høre det på deres vejrtrækning. De hyperventilerede nærmest«, siger René Larsen.

For at sikre ro og orden sendte Justitsministeriet sidst i oktober 12 pensionerede og erfarne danske fængselsbetjente af sted fra Danmark. De forlader dog Grønland igen til december.

Justitsminister Nick Hækkerup oplyser, at han ikke har tid til at kommentere situationen. Retsordfører Jeppe Bruus (S) siger, at det er »et akut og stort problem, som det da havde været skønnere, hvis vi havde været foruden«.

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for det grønlandske parti Inuit Ataqatigiit, kalder forholdene i fængslet i Nuuk for »en klassisk situation set med grønlandske briller«.

»Grønland ligger bare ikke særlig højt på dagsordenen«, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Hun foreslår, at regeringen finder 8 millioner kroner på næste års finanslov, så fængselsbetjentene i Grønland kan komme på samme lønniveau som i Danmark. Det skal hjælpe til med at tiltrække tilstrækkeligt og velkvalificeret personale. Regeringens støtteparti SF bakker op om forslaget og tager det med som et krav ved de igangværende finanslovsforhandlinger.

»Jeg synes måske, at man har gået og puttet lidt med, at det var så grelt deroppe«, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, retsordfører for SF.

Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, anerkender problemet med lønforskellen og »vil gerne være med til at se på, hvorvidt der kan findes en løsning«, siger han.

Det nye fængsel i Nuuk skal sikre, at de mest kriminelle grønlændere ikke skal afsone tusindvis af kilometer væk hjemmefra i Herstedvester Fængsel i Danmark. Indtil videre har 10 ud af omkring 25 forvaringsdømte grønlændere i Herstedvester Fængsel takket ja til returbilletten. Der er aktuelt 53 indsatte i det nye fængsel i Nuuk, hvoraf 33 sidder i en lukket afdeling.