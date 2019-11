Kvinde kørt ned på parkeringsplads

En 65-årig kvinde blev mandag fløjet til Rigshospitalets Traumecenter, efter at hun blev påkørt på en parkeringsplads ved Fakta i Helsinge.

Det skriver det regionale medie Sjællandske.

Uheldet skete ifølge mediet tilsyneladende, da føreren af en bil ville svinge ind på en parkeringsbås for handicappede. Bilen kørte helt hen over kvinden, som kom til at ligge fastklemt under bilen.

Bilen måtte løftes op, for at kvinden kunne blive frigjort og fløjet til Rigshospitalets Traumecenter.

Nordsjællands Politi oplyste efter ulykken ifølge Ekstra Bladet, at kvindens tilstand var kritisk. Mandag aften lyder det fra vagtchefen, at kvinden umiddelbart er uden for livsfare.

Vagtchefen fortæller samtidig, at politiet endnu ikke kan sige noget om, hvordan ulykken skete. Men en bilinspektør skal forsøge at klarlægge de nærmere omstændigheder ved ulykken.

ritzau