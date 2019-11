Ny undersøgelse: Arbejdsløse seniorer søger og søger – men finder sjældent job

Ny undersøgelse tegner et billede af, at arbejdsløse ældre er myreflittige til at søge job, men at virksomhederne foretrækker de yngre ansøgere. Mange arbejdsgivere har et forældet syn på ældre, siger arbejdsmarkedsforsker.

Arbejdsløse seniorer er de mest flittige til at søge job, men alligevel har de sværere ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet, end de yngre har.

Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har foretaget for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Blandt de arbejdsløse i alderen 55-64 år svarer godt syv ud af ti – 72 procent – at de i gennemsnit søger over otte job om måneden. Når det gælder arbejdsløse under 50 år, er det kun cirka hver anden, der søger over otte job om måneden.

Selv om de ældre søger flere job end de yngre, finder de det sværere at komme tilbage på arbejdsmarkedet, viser undersøgelsen.

82 procent af de 55-64-årige synes, det er svært at finde et job, mens det kun er 64 procent for arbejdsløse i alderen 30-49 år.

»Det er tydeligt, at seniorerne er mere interesseret i arbejdsmarkedet end omvendt«, siger Ejner K. Holst, der er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Sørgeligt at alderen trækker ned

Han kalder det »sørgeligt«, at en arbejdsløs med en fødselsattest fra slutningen af 1950’erne eller begyndelsen af 1960’erne kun i ringe grad får en chance hos arbejdsgiverne.

»Det er hult, når vi taler om stigende pensionsalder, flere gode år på arbejdsmarkedet og mangel på arbejdskraft, at man ikke bruger den kæmpe arbejdskraftreserve, som seniorerne er«, siger Ejner K. Holst.

Torsdag ventes den seniortænketank, som den tidligere regering nedsatte sidste år, at præsentere dens svar på, hvad der kan få ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet kan nikke genkendende til undersøgelsens resultater.

»Det er ikke sådan, at de ældre har større risiko for at blive fyret, men når de først er blevet arbejdsløse, så er det sværere for dem at finde et nyt job«, siger han.

Årsagen skal findes hos arbejdsgiverne, hvor mange stadig foretrækker at ansætte de yngre.

»Mange arbejdsgivere har en forældet opfattelse af, hvad de ældre kan i dag. Seniorerne er en stabil og erfaren arbejdskraft, men det har arbejdsgiverne ikke fundet ud af endnu, og derfor ser du ofte den her statistiske diskrimination«, siger Henning Jørgensen.

Bliv lidt længere, tak

Som Politiken skrev forleden kan ældre, der er i job, nu indkassere en skattefri præmie på 67.000 kroner for at udskyde folkepensionen og blive to år ekstra på arbejdsmarkedet.

Det politiske fokus på at hæve pensionsalderen og få de ældre til at blive længere tid på arbejdsmarkedet skyldes ønsket om at have så stor en arbejdsstyrke som mulig. Det gør det muligt at mætte virksomhedernes behov for arbejdskraft og dermed sikre den samfundsmæssige værdiskabelse og holde lønstigningerne nede.

»Så det handler om den makroøkonomiske side af sagen. Når virksomhederne ansætter, så er vi nede på mikroniveauet«, siger Henning Jørgensen.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Ejner K. Holst efterlyser en kulturændring ude i virksomhederne, så en ansøgning om nyt job fra en ældre arbejdsløs bliver nærlæst i samme grad som en yngre ansøgers.

»Det er mig en gåde, hvorfor arbejdsgivere ikke kan se, at seniorerne har masser af erfaring og stabilitet«, siger han.

»Det er en kliche at sige, at virksomhederne kaster gråt guld på gaden, men ikke desto mindre skal det gentages igen og igen, indtil seniorerne er lige så eftertragtet arbejdskraft som alle andre aldersgrupper«.