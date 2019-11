Regeringen vil kunne nægte børn konsulær bistand fra Danmark

Automatisk oplæsning Beta

Når regeringen med et nyt lovforslag vil kunne afvise konsulær bistand til personer i konfliktzoner som Syrien, skal det i nogle tilfælde også omfatte børn.

Det fremgår af et lovudkast, regeringen har sendt i høring.

»Der er ikke noget til hinder for, at udenrigstjenesten afskærer eller begrænser bistand til personer under 18 år, hvis der er grund til at antage, at de pågældende personer har deltaget i eller har til hensigt at deltage i aktiviteter i udlandet, der kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden«, lyder det i forslaget.

Der skal dog mere til for at nægte børn konsulær bistand end voksne, fremgår det videre:

»Det vil dog – i modsætning til voksne – ikke være tilstrækkeligt for at anse et barn for omfattet af den foreslåede bestemmelse, at barnet er indrejst eller har opholdt sig i et konfliktområde uden anerkendelsesværdigt formål eller tilladelse, hvis barnet har ledsaget sine forældre eller andre voksne. Derimod vil det være tilstrækkeligt, hvis det må antages, en person under 18 år har modtaget våbentræning e.l.«.

Fra regeringens støtteparti, Enhedslisten, kalder retsordfører Rosa Lund det i forvejen »fuldstændig vanvittigt, at man siger til danske statsborgere, at de ikke kan få konsulær bistand«.

»Det er selvfølgelig særlig grelt, at børnene ikke kan få det«, mener hun.

Hvis vi forestiller os en 17-årig, der har skudt til måls efter papskiver med danske politikere på, er det så ikke meget fair, at de ikke skal have konsulær bistand?

»Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes selvfølgelig, det er forfærdeligt, hvis en 17-årig, en 25-årig eller en 4-årig har modtaget våbentræning, men jeg synes ikke, det er rimeligt, at man fjerner den konsulære bistand. Slet ikke for børn«, svarer hun.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) vakler dog ikke. Adspurgt, om han har nogen betænkeligheder ved, at også børn skal kunne fratages konsulær bistand, henviser han til, at det kun er i »helt særlige tilfælde efter individuel og konkret vurdering«, at børn også kan falde ind under den kategori, der kan nægtes hjælp.

Jeppe Kofod, har du nogen betænkeligheder ved, at man i særlige tilfælde kan afskære børn fra konsulær bistand?

»Nej, hvis de er fremmedkrigere, så har jeg ikke nogen betænkeligheder ved at afskære dem fra konsulær bistand«.

Hvis vi forestiller os en 14-årig, der har skudt til måls efter papskiver med danske politikere, er det så et eksempel på en, der ikke skal have konsulær bistand?

»Jeg går ikke ind og sagsbehandler her«, svarer Jeppe Kofod.

Det beder jeg dig heller ikke om. Jeg beder om et et konkret eksempel ...?

»Det er hypotetiske spørgsmål. Vi har sendt et lovforslag i høring med et klokkeklart formål. Nu kigger vi på høringssvarene, men der skal ikke herske nogen tvivl om, hvad vores intention er fra regeringens side. Det er at stoppe, at der er en forpligtigelse fra den danske stat til at hjælpe fremmedkrigere. Og det står klart og tydeligt i lovforslaget«.

Professor: Uskarpt

Professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard er dog knap så imponeret over klarheden i det 14 sider lange lovudkast.

»Det foreslåede kriterium for, hvem der skal afskæres fra konsulær bistand, er meget uskarpt. En administrativ beslutning om, hvem der er omfattet, kan blive temmelig vilkårlig. Det kan f.eks. være svært at få klarhed over, om en person har befundet sig i en afgrænset konfliktzone«, mener han.

Flere steder i lovudkastet fremgår det, at lovforslaget skal give Udenrigsministeriet »mulighed« for at afskære eller begrænse adgangen til bistand for fremmedkrigere.

Jeppe Kofod, er udgangspunktet, at alle, der er omfattet af de her betingelser, skal nægtes hjælp, eller er det i høj grad op til den enkelte af dine ansatte at vurdere i den konkrete situation?

»Det her lovforslag sikrer, at der ikke er nogen forpligtigelse for Danmark – for danske myndigheder – til at yde konsulær bistand til fremmedkrigere i udlandet«.

Men den enkelte medarbejder kan godt vælge at yde det i de konkrete situationer?

»Der er ikke nogen forpligtigelse. Så kan der være andre hensyn, for eksempel, lad os antage hensynet til regional, lokal rettergang, hvor det kan være vigtigt at have et konsulært tilsyn for at sikre, at det foregår ordentligt. Men der er ikke nogen forpligtigelse«.