Umbrella-sagen slår tydeligt igennem: Unges kriminalitet stiger igen

Overrasket. Det er ordet, som seniorkonsulent i Justitsministeriet Britta Kyvsgaard bruger, når hun skal beskrive det øjeblik, hun så data for udviklingen i ungdomskriminaliteten for perioden 2017-2018.

»Der var en meget kraftigt vækst. Jeg tænkte, hvad er der dog sket?«.

Da seniorkonsulten imidlertid dykkede ned i tallene og lavede en figur over kriminalitetens art, stod det klar, hvad væksten skyldes.

»Det blev tydeligt, at den store Umbrella-sag som enkeltsag har påvirket det samlede billede ganske meget«, siger hun.

Ungdommen nu til dags ... er faktisk slet ikke så slem. Det er dermed en af de konklusioner, man kan vælge at drage ved at læse den ny rapport om udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet fra Justitsministeriets Forskningsenhed.

I hvert fald er danske børn og unge markant mere lovlydige, end de var for få år siden. Fra 2006 til 2015 blev antallet af mistanker og sigtelser mod 10 til 17-årige for straffelovsovertrædelser mere end halveret.

»Det er et meget kraftigt fald, og det er bemærkelsesværdigt og meget positivt for sådan en som mig, der er gammel i gårde og har arbejdet med det her område siden begyndelsen af 1970’erne«, siger seniorkonsulenten.

I 2016 stagnerede den positive udvikling, men siden knækkede kurven som følge af Umbrella-sagen, og fra 2016 til 2018 steg antallet af mistanker og sigtelser mod de 10 til 17-årige igen med 30 procent.

I 2016 var antallet af mistanker og sigtelser mod børn og unge 11.487. I 2018 var det tal steget til 14.974.

Grund til optimisme

Hvis man ser på hele den undersøgte periode – fra 2006 til 2018 – er de unge dog stadig blevet markant mindre kriminelle. I 2006 var der hele 25.125 sager om straffelovsovertrædelser, så trods de seneste års stigning er der samlet set sket en reduktion på 40 procent i perioden.

Stigningen siden 2016 kan dog heller ikke bruges som dokumentation for, at børn og unge generelt er begyndt at blive mere kriminelle igen.

»Fraregner du Umbrella-sagen – de unge og de forhold der angår sagen – så har vi en stabilitet siden 2015«, siger Britta Kyvsgaard.

I Umbrella-sagen blev et stort antal børn og unge sigtet for at have delt krænkende materiale. I løbet af det seneste år er der sket en vækst på næsten 3.000 mistanker og sigtelser for digitale sexkrænkelser rettet mod 853 personer. I langt størstedelen af tilfældene handler mistanken om blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børnepornografi.

Er der ikke en fare for, at man kommer til at bagatellisere Umbrella-sagen og de nye former for it-kriminalitet, når man fraregner Umbrella-sagen?

»Den skal ikke tales ned, og den skal naturligvis tages alvorligt. Vi fraregner den heller ikke i rapporten. Men man er nødt til at sige, at den sag er ekstraordinær på grund af metoden og kommer til at omfatte overordentlig mange sigtelser, som har spredt sig over flere år. Det er fornuftigt at se på, hvordan tingene havde set ud uden den sag, og her kan vi konstatere, at der ikke har været vækst, når det for eksempel gælder biltyverier, indbrud og så videre«.

Siden 2016 politiet har intensiveret indsatsen mod digitale sexkrænkelser og har valgt at sigte hundredvis af danske unge.