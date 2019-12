Styrelse erkender fejl i indfødsretsprøve: Ikke godt nok

Automatisk oplæsning Beta

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) erkender nu, at der har sneget sig fejl ind i indfødsretsprøven, som udlændinge skal bestå for at få et dansk statsborgerskab.

Det skriver DR Nyheder, der tidligere har afsløret fejlene.

»Det er ganske rigtigt, som DR Nyheder har beskrevet, at der er to rigtige svar på spørgsmål 21. Det betyder, at prøvedeltagere, der har svaret et af de to rigtige svar, vil få godskrevet svaret som et korrekt svar«, siger Kasper Højvang Kyed, direktør i Siri, til DR Nyheder.

Fejlen havde sneget sig ind i et spørgsmål, der lød: Hvad erobrede briterne fra Danmark i 1807?

Her kunne prøvedeltagerne enten svare 'Danmarks flåde', 'De Vestindiske Øer' eller 'Den danske del af Nordsøen'.

Ifølge prøven var 'Danmarks flåde' det rigtige svar.

Briterne erobrede dog også De Vestindiske Øer i 1807, og derfor er der altså to korrekte svar til spørgsmålet.

»Det er ikke tilfredsstillende, at der er fejl i indfødsretsprøven. Det er en prøve, der giver adgang til vidtrækkende rettigheder i det danske samfund, og derfor skal der selvfølgelig være tale om en fejlfri prøve«, siger Kasper Højvang Kyed.

»Der er ingen tvivl om, at vi ikke har gjort vores arbejde godt nok«, tilføjer han.

Vil lade uvildige eksperter gennemgå prøv for fejl

Fredag skrev Siri ellers i en pressemeddelelse, at 'selv om der i forhold til spørgsmål 21 kan argumenteres for, at også De Vestindiske Øer blev erobret af briterne, vurderer Siri imidlertid ikke, at det kan give anledning til tvivl om, hvilken svarmulighed, der er korrekt, når der tages udgangspunkt i lærematerialet'.

En anden fejl har betydet, at styrelsen har ladet et spørgsmål udgå af prøven. Det betyder, at alle deltagere får registreret et korrekt svar, uanset hvad de har svaret på spørgsmålet.

For at undgå fejl i fremtiden vil man som noget nyt lade uvildige eksperter gennemgå indfødsretsprøven for fejl inden prøveafholdelse. Det oplyser Siri. til DR.

ritzau