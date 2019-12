Manglende kontrol med millionindkøb i Forsvaret fører til alvorlig mistanke om svig og dokumentfalsk

»Det er jo både alvorligt og på mange måder helt usædvanligt. Der er mekanismer her, som ikke fungerer, som de skal, og det åbner for svindel i stor skala«, siger han.

»Der er en risiko for, at det er mere omfangsrigt og har stået på i mange år og ikke kun i 2018. Britta Nielsen-sagen, hvor der blev svindlet for over 100 millioner kroner i via Socialstyrelsen, viste sig også at være større end først antaget«, tilføjer Per Nikolaj Bukh.

Brugte 291 mio. kr. på en måned

Sagen startede, da Karsten Ravnsgaard som tidligere økonomiansvarlig i et mellemstort byggefirma kontaktede Rigsrevisionen i april. Karsten Ravnsgaard undrede sig over, at der kom mange indkøbsordrer op mod jul fra Forsvarsministeriets Ejendomsservice. Transaktioner blev desuden mere omfangsrige. Ravnsgaard gik først til sin ledelse, men da de intet ville foretage sig, gik han til Rigsrevisionen.

»Jeg kunne også se, at det historisk havde foregået i stor stil, før jeg kom til. Derfor var jeg nødt til at få det fortalt til en eller anden myndighed, der kunne undersøge det«, fortæller Karsten Ravnsgaard, som i dag står frem i Politiken med sin historie.

En opgørelse fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som Politiken har set, viser, at styrelsen i december 2018 køber ydelser for 291 millioner kroner. I de øvrige måneder købte man kun ydelser for mellem 20 og 30 millioner kroner.

Metoden – hvor en myndighed bruger hele budgettet i december – kaldes benzinafbrænding. Formålet er at tømme kontoen, så pengene ikke overføres til næste år. Metoden kan føre til misbrug af offentlige midler, hvis man betaler for opgaver, der ikke er brug for eller aldrig bliver udført, vurderer Per Nikolaj Bukh.

»Det er usandsynligt, at man foretager alle reparationer i den sidste måned«, siger Per Nikolaj Bukh.

Rigsrevisionen har leveret sin undersøgelse til Folketingets statsrevisorer, som fredag indkalder til pressemøde kl. 11.30 om blandt andet denne sag. Formand for statsrevisorene bekræfter konklusionerne: