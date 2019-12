Boligminister kan ende med smal Blackstone-aftale

Nyt udspil fra regeringen, der skal sætte en stopper for boligspekulanter og voldsomme huslejestigninger, mødes af hård kritik i blå blok. Partierne er bekymrede for store værditab på andelsboliger.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det tyder på en smal, rød aftale for boligminister Kaare Dybvad (S), efter at han torsdag præsenterede et udspil, der har til formål at dæmme op for firmaer som Blackstone.