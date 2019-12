3F'er vil anlægge injuriesag mod Ole Birk Olesen efter ophedet tv-debat

Automatisk oplæsning Beta

Straffeloven Injurieparagraffer §267: Den, der fremsætter eller udbreder en udtalelse eller anden meddelelse eller foretager en handling, der er egnet til at krænke nogens ære, straffes for ærekrænkelse med bøde eller fængsel indtil 1 år, jf. dog §§ 268 og 269. Stk. 2. Stk. 1 gælder dog ikke, hvis ærekrænkelsen angår en afdød og er begået senere end 20 år efter dødsfaldet, medmindre forholdet er omfattet af§ 268. §268: Den straf, der er nævnt i § 267, kan stige til fængsel indtil 2 år, hvis: 1) en alvorlig beskyldning er usand eller: 2) en beskyldning er fremsat eller udbredt gennem indholdet af et massemedie, og beskyldningen er egnet til væsentligt at skade den forurettede. Kilde: danskelove.dk Vis mere

Formand for Stilladsarbejdernes Landsklub, Thomas Strømsholt, vil efter en ophedet tv-debat med folketingsmedlem Ole Birk Olesen (LA) gå videre med en injuriesag, for »han skal have et klip i kortet«, mener Thomas Strømsholt.

»Jeg vil undersøge omstændighederne for en injuriesag. Jeg har tænkt mig at tage fat i min fagforening (3F, red.) og få fortalt, hvordan jeg har det med det, og hvad jeg oplevede. I tilfælde af, at mine oplevelser er i overensstemmelse med det, der er tiltænkt med straffelovens injurieparagraf, så kører vi sagen«, siger Thomas Strømsholt til Politiken.

Bølgerne gik torsdag højt i DR-programmet ’Debatten’, da folketingsmedlem Ole Birk Olesen på direkte tv beskyldte Thomas Strømsholt for at organisere og stå bag mandagens optøjer på Nørrebro, hvor der blev væltet et stillads og en Porsche.

»I burde sætte penge af til, at sådan en som ham skal i fængsel. Alle ved, at det er Stilladsklubben, der planlægger et attentat som det i mandags«, lød det fra Ole Birk Olesen i gårsdagens udsendelse.

Strømsholt er mildest talt overrasket over, hvordan debatten udfoldede sig.

»Jeg er dybt rystet. Især over, at det var en tidligere minister, og det var da en mærkelig strategi, han lagde fra land med. Det var ikke sådan et menneske, jeg forestillede mig havde været minister, for opførslen var så lav. Det, han gjorde, var bare forkert«, siger Thomas Strømsholt.

Politiken har både torsdag aften og fredag morgen forgæves forsøgt at få en kommentar fra Ole Birk Olesen.

Tåkrummende debat

Men Thomas Strømsholt forklarede sig med, at han var i gang med at tage et dronecertifikat, da optøjerne fandt sted.

Til det sagde Ole Birk Olesen, at han måske sad der for at have et alibi.

Senere skrev Ole Birk Olesen på Facebook, at han ikke kunne dokumentere de udtalelser, han havde gjort sig.

»Det var over stregen, for jeg kan ikke dokumentere, at han er involveret i de ulovligheder, som hans medlemmer begår«, stod der på folketingspolitikerens Facebook-profil.