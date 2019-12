Ekspert: Minister blev orienteret 117 dage for sent om regnskabsrod

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Senest 9. august burde departementchef Thomas Ahrenkiel være stormet ind på sin ministers kontor og have orienteret om en mulig skandale i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Her stod det klart, at styrelsen havde så alvorlig rod i regnskabet, at der ifølge Rigsrevisionen var »forhøjet risiko for svig«.