De er unge og spredt over hele landet: Her er de sigtede i terrorsagen

De er fortrinsvis unge, der er en klar overvægt af mænd, og så kommer de fra hele landet.

Her får du et overblik over de ni personer, der blev fremstillet i grundlovsforhør i den historisk store terrorsag. Anklagemyndigheden har opdelt de anholdte i tre grupper; gruppe 1 er sigtet for at ville fremstille sprængstof, gruppe 2 for at ville anskaffe skydevåben og lyddæmpere, og så er der en enkeltperson, vi ikke ved meget om.

Ifølge politiet har de sigtede haft ’et militant, islamistisk motiv’.

Foruden de ni er 12 personer anholdt i aktionen. De er ifølge Politikens oplysninger stadig sigtet i sagen.

Samtlige af de ni bærer navne, der ikke er af dansk oprindelse.

Bombegruppen

Det ene hold – to mænd og en kvinde – er blevet sigtet for at have forsøgt at skaffe ingredienser til at lave TATP-sprængstof til brug enten her i Danmark eller i udlandet.

TATP er et velkendt sprængstof, der er blevet anvendt ved terrorangreb, blandt andet i undergrundstog og en bus i London i 2005 og ved en tjetjensk-belgisk gerningsmands mislykkede forsøg på bombengreb i Danmark i 2010. Sprængstoffet er også kendt under navnet ’Satans Mor’.

To af de sigtede nægter sig skyldige. Den tredje havde ikke haft lejlighed til at tale med sin forsvarer, da retsmødet gik i gang.

M.A.

Mand

21 år.

M. I. K.

Mand.

21 år.

K. B.

Kvinde.

38 år.

Pistolgruppen

Det andet hold – fire mænd og en kvinde – sigtes for at forsøge at finansiere og anskaffe pistoler med lyddæmpere og ammunition til en terrorhandling et eller andet sted - forsøg, der blev standset ved politiets anholdelsesaktioner. De nægter sig alle skyldige.

M. F.

Kvinde.

28 år.

På en Facebookprofil, der bærer hendes navn, er der delt koranvers og videoer om islam. I toppen af profilen er et fotografi af et våben. Gemt lidt væk på siden er et Facebook-opslag, hvor et Islamisk Stat-logo indgår.

A. S.

Mand.

25 år.

Ifølge DR Nyheder oplysninger har han tæt forbindelse til danske syrienskrigere. Kontakten er blandt andet foregået gennem gruppen ’Milatu Ibrahim’. Gruppen er forbudt i Tyskland.

H. A.

Mand.

26 år.

A. N.

Mand.

21 år.

S. S.

Mand.

24 år.

Den fynske forbindelse

Det tredje grundlovsforhør har fundet sted i Odense, hvor en mand fremstilles bag dobbeltlukkede døre. Det betyder, at end ikke sigtelsen mod vedkommende kommer frem. Og vi ved derfor ikke, om denne mand er sigtet efter en terrorparagraf – og i så fald hvilken.

D. K.

Mand.

29 år.

Er blevet varetægtsfængslet frem til 9. januar 2020.

Talte engelsk i retten. Kommer oprindeligt fra Gambia.

Drev indtil for nylig en enkeltmandsvirksomhed.

Hans svigerfar, som boede i samme hus som D. K. har udtalt til Fyens Stiftstidende, at han er meget overrasket over anholdelsen, men at politiet blandt andet skulle have undersøgt ’noget med en IP-adresse’.

Alle de andre

Vi ved endnu ikke meget om de andre anholdte i sagen.

Men Københavns Politi bekræfter overfor Politiken, at samtlige af de anholdte stadig er sigtede i sagen.