Kommuner: Vi skal have én fælles indgang til alle ungdomsuddannelser

KL’s 6 anbefalinger

1. Der skal være én fælles indgang til ungdomsuddannelserne. Eksempelvis i form af seks måneders grundforløb med fælles fag på tværs af uddannelser, men med toning i forhold til elevers prioritet. Elever, der fra start ønsker en erhvervsuddannelse, kan eventuelt få direkte adgang til denne.

2.Der skal være lige adgang til uddannelse for alle unge i hele landet. Undersøgelser viser, at unge i snit har halvanden gang længere til en erhvervsuddannelse end til et gymnasium.

3. Taxametersystemet skal understøtte kvalitet og samarbejde til gavn for de unge. Den høje grad af aktivitetsbaseret styring i det nuværende taxametersystem hæmmer samarbejde mellem de selvejende institutioner, fordi mange uddannelsesinstitutioner kæmper om de samme unge for at opretholde et tilstrækkeligt elevgrundlag.

4. Fleksible institutionstyper skal åbne flere døre for de unge.

Én samlet lovgivning vil understøtte samarbejde på tværs af uddannelser og skabe bedre mulighed for fusioner og campusdannelser. Fleksible institutionstyper skal sikre, at de unge nemmere kan skifte spor undervejs uden at skulle starte forfra.

5. Der skal skabes en stærk kommunal forankring med den unge i fokus.

Der skal være en stærkere relation mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner og kommuner og derved en bedre kobling mellem grundskole og ungdomsuddannelse, så man sikrer de unge en god overgang.

6. Unge skal have bedre veje til velfærdsuddannelserne.

Unge skal i højere grad klædes på til at vælge en velfærdsuddannelse og få kompetencerne til at gennemføre. Det er nødvendigt, hvis den offentlige sektor skal have de bedste forudsætninger for at modtage kvalificeret arbejdskraft.

Kilde: KL’s udspil: ’Ungdomsuddannelser. Nye veje til en sammenhængende struktur’

