Politisk redaktør: Svindelsager på stribe sætter Sir Humphrey under pres

Kan stribevis af svindelsager i staten bane vej for politiske kabinetter og et opgør med en 100 år gammel tradition i Danmark? Det kræver politisk mod, men tanken er ikke fjern for landets statsminister.

Er tiden løbet fra det danske, partipolitisk neutrale embedssystem? Er der brug for at kopiere vores nabolande og indføre politiske kabinetter eller viceministre?

Sådan lød spørgsmålene, da jeg som journalist in spe på en konkurrerende avis satte ministerbetjeningen under lup tilbage i 2013.

Over et tiår havde pensionerede departementschefer, kyndige højesteretsdommere og juraprofessorer i flere lange såkaldte betænkninger betalt af staten konkluderet, at der trods en stigende politisering ikke var brug for at pille ved det partipolitisk neutrale embedssystem, hvor det kun er den særlige rådgiver, der kommer og går med ministeren.

Alligevel dukkede den ene ministerielle skandalesag op efter den anden. Var fagligheden blevet presset, fordi departementscheferne havde for travlt med politik og taktik?

Ja, lød vurderingen fra navne som Peter Loft (tidligere departementschef i Skatteministeriet) og Jørgen Rosted (tidligere departementschef i Erhvervsministeriet).

Nej, lød det fra ’systemets beskyttere’, anført af cheflaget på Slotsholmen.

Kritikerne mente, at skiftende ekspertgrupper nedsat af typisk Justitsministeriet alene tjente Sir Humphreys interesser – altså ’systemets’ – med henvisning til den magtfulde og manipulerende departementschef i tv-serie ’Yes Minister’. Konklusionerne var skrevet på forhånd, måtte man forstå.

Allerede i 1998 konkluderede et ekspertudvalg, at »posten som departementschef i dag kun besættes med personer, som både besidder en stor faglig viden, og som har bevist, at de er i stand til at varetage rollen som sparringspartner for ministeren«.

Samme tone blev slået an af en ny ekspertgruppe i 2004, som understregede, at det ikke gav anledning til problemer:

»Udvalgets undersøgelser har bekræftet, at der er en særdeles høj tilfredshed blandt ministrene med embedsværkets rådgivning og bistand, såvel fagligt som politisk-taktisk«.

Og da Djøf for første gang siden tamilsagen påtog sig opgaven med at kulegrave ministerbetjeningen i 2014, var konklusionen igen den samme:

»Udvalgets anbefalinger sigter mod at bidrage til, at Danmark fortsat har en velfungerende forvaltning bemandet med embedsmænd, der er deres opgaver voksne. Denne vurdering er også baggrunden for, at udvalget med sine forslag ikke lægger op til omfattende og grundlæggende ændringer i rekrutteringen til og rammerne for embedsværket, som vi traditionelt kender«.