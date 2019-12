Landsretten omstøder løsladelse af terrorsigtet

Automatisk oplæsning Beta

En mand er i stor terrorsag blevet varetægtsfængslet til foreløbig 8. januar, oplyser politiet.

En mand, der i første omgang blev løsladt efter antiterroraktion, skal alligevel varetægtsfængsles. Det har Østre Landsret fredag besluttet, oplyser Københavns Politi på Twitter.

Manden er blevet varetægtsfængslet til 8. januar.

Det er uvist, hvad manden helt nøjagtigt er sigtet for. Politiet oplyser ikke andet i tweetet end, at manden er blevet fængslet.

Masseanholdelser og ransagninger

Sagen begyndte i sidste uge, hvor politiet slog til mod en snes adresser landet over og anholdt over 20 mennesker, der blev mistænkt for at være med til at planlægge og forberede et terrorangreb et eller andet sted i Danmark eller i udlandet.

Efterfølgende blev seks mennesker fængslet. Anklageren havde krævet flere fængslet, men det afviste retten. Og det er en af de løsladte, landsretten nu sender i varetægtsfængsel efter at have set på kendelsen fra Københavns Byret.

Sigtelserne retter sig især mod to forhold. Den ene gruppe af de fængslede er mistænkt for at have forsøgt at skaffe sig ingredienser til fremstilling af sprængstof, mens den anden gruppe ifølge sigtelsen forsøgte at finansiere og skaffe skydevåben, lyddæmpere og ammunition.