Tidligere statsrevisorformand: Statsministeren må stoppe svindel

Statsminister Mette Frederiksen (S) bør gribe ind og gøre det klart for sine ministre, at hun ikke længere vil acceptere en kultur, hvor ubehagelige sager fejes ind under gulvtæppet, og hvor der ikke gribes effektivt ind, når der er advarsler om misbrug og svindel med offentlige midler.

Det siger Peder Larsen. Han var i 20 år formand for Folketingets Statsrevisorer, der skal holde øje med, at ministerierne forvalter deres opgaver og offentlige midler korrekt.

I løbet af de senere år er respekten for, at tingene skal være i orden, dalet, mener Peder Larsen, der ser sagerne om svindel i Skatteministeriet, Socialministeriet og Forsvarsministeriet som udtryk for, at ministre og topembedsmænd ikke længere går op i at overholde god forvaltningsskik.

Fakta Svindelsager En række alvorlige svindelsager er de seneste år afsløret i det offentlige. Her er et udpluk: I 2017 bliver skattemedarbejderen Sven Jørgen Nielsen idømt en fængselsdom for uretmæssigt at have overført i alt 37,4 millioner kroner i udbytteskat til udlændinge og selv modtaget to millioner i bestikkelse. I 2018 bliver tre tidligere chefer i Region Sjælland idømt fængselsstraffe i den såkaldte Atea-sag, der kaldes danmarkshistoriens største bestikkelsessag. I 2018 bliver Britta Nielsen afsløret i at have kanaliseret offentlige midler fra sin arbejdsplads Socialstyrelsen til egne konti. Hun er tiltalt for svindel for i alt 117 millioner skattekroner. I løbet af efteråret kommer det frem, at der tilsyneladende er blevet svindlet med potentielt millioner af kroner i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Fem personer er sigtet i sagen. En direktør i Statens Serum Institut sendes hjem på grund af mistanke om en indblanding af private økonomiske interesser. Og chefen for Storstrøms Fængsel bliver fritaget for tjeneste på grund af mulige uregelmæssigheder i Kriminalforsorgens indkøbspraksis. Vis mere

Og hvis der skal rettes op på det, bør statsministeren sammen med finansministeren gøre det klart med et brev til samtlige ministre.

»Hvis der kommer en rundskrivelse til alle ministre fra statsministeren og finansministeren om, at de ikke vil acceptere, at der stikkes noget under stolen i ministerierne, og ministrene får besked på, at hvis de ikke retter op, så kan de ikke regne med at fortsætte som ministre, så vil der ske noget. Så vil de fleste ministre rette ind. Det er de færreste, der vil risikere deres job som minister på den måde«, siger Peder Larsen.

»Det første, der vil ske, er, at ministeren kalder sin departementschef ind og siger: ’Jeg har fået det her brev fra statsministeren. Det er nu fra øverste hylde meldt ud, at der skal være orden i tingene, og nu forventer jeg, at du lever op til det’. Og så vil departementschefen nok også blive nødt til at læse sine mails«.

Med den sidste bemærkning hentyder Peder Larsen til, at Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, har forklaret, at han ikke havde fået læst en mail, som informerede ham om den omfattende svindelsag i Forsvarets Ejendomstjeneste.

For et år siden slap departementschefen for videre tiltale, da han havde været med til at give sin daværende kæreste og senere ægtefælle et engangsvederlag på 75.000 kr. og en månedlig lønforhøjelse på 1.500 kr. Departementschefens undskyldning var, at han ikke havde »haft godt nok styr på reglerne om inhabilitet«.

Departementschefen blev samtidig reddet af, at han havde drøftet sagen med Statsministeriets departementschef.

Peder Larsen, der frem til oktober sidste år var formand for Folketingets Statsrevisorer, mener, at respekten for god forvaltningsskik har været dalende i en årrække hos ledende embedsmænd.

Når man hører noget, man ikke kan lide at høre, så lader man som om, man ikke har hørt det Peder Larsen, tidligere formand for statsrevisorerne

»Problemet er, at der er for mange, der på hver sin måde sætter kikkerten for det blinde øje. Når man hører noget, man ikke kan lide at høre, så lader man, som om man ikke har hørt det. For det, man ikke har hørt, kan man ikke bebrejdes. Og når man ikke har hørt det, handler man heller ikke«, siger Peder Larsen.

Grundlov for forvaltning

Han hæfter sig ved, at det er fælles for svindelsagerne i Forsvarsministeriet og Socialministeriet, at det er den samme person, der har kunnet udføre flere funktioner og dermed sikre sig selv rede penge eller naturalier uden kontrol fra kolleger eller chefer.

»Det er komplet uforståeligt, at man ikke har overholdt det, der er grundloven inden for god forvaltningsskik, nemlig at der skal være funktionsadskillelse«, siger han.