Klima-kontor viste sig at være undertøjsbutik: Danske virksomheder blev snydt af falsk klimakompensation

Firmaer betalte for reducere deres CO 2 -udledning via et træplantningsprojekt i Uganda, men blev snydt, siger eksperter. Projektets hovedkontor er en undertøjsbutik, og de klimakreditter, der blev solgt, er ikke autoriserede.

Flere selskaber forsøger i disse år at profitere på, at et stigende antal danskere vil kompensere for deres CO 2 -udledning.

Men flere virksomheder er blevet snydt, da de ville reducere deres CO 2 -udledning gennem et træplantningsprojekt i Uganda.

Det kan Politiken afsløre efter at have undersøgt forretningsmetoderne hos en stribe selskaber under navnet Our Climate og klimaregistret CO2.com.

Undersøgelsen af Our Climate og CO2.com viser, at kunderne blev garanteret, at træplantningen var verificeret og registreret i et »globalt klimaregister«. Og at træerne, som trækker CO 2 ud af atmosfæren, således leverede en CO 2 -reduktion, som kunne bruges til at kompensere for danske virksomheders udledning af drivhusgasser herhjemme.

Politiken Undersøger Klimabedraget Mange vælger at kompensere for deres CO 2 -udledning, når de flyver, køber varer eller surfer på nettet. Det sker gennem køb af kreditter fra CO 2 -reducerende projekter i udlandet. Men kan vi stole på det, vi køber, og at andre ude i verden faktisk nedbringer deres udledning, så klimaet ikke får det værre? Politiken undersøger i den kommende tid klimakompensationen og følger kreditterne. Vi gransker først de private mellemmænd.

En af Danmarks største kisteproducenter, Fuglebjerg Kistefabrik, købte for 17.500 kroner plus moms et certifikat, som garanterede, at virksomhedens årlige CO 2 -udledning blev reduceret.

Men træprojektet i Uganda er ikke verificeret af en uafhængig tredjepart, og det såkaldt »globale klimaregister« var i stedet en hjemmeside med tilknytning til folk bag Our Climate.

»Det er det værste, jeg nogensinde har hørt om på klimakompensationsmarkedet«, siger projektchef i Niras Morten Pedersen, som de seneste 20 år har beskæftiget sig med klimakreditmarkedet.

Han er en af flere eksperter, som Politiken har forelagt baggrundsmateriale, screendumps fra hjemmesider og billedmateriale fra sagen. De er ikke i tvivl: Kunderne er blevet snydt. Selv om det fremgår af certifikatet, at en virksomhed som Fuglebjerg Kistefabrik har reduceret sin CO 2 -udledning, så kan man ikke stole på løftet, siger eksperterne.

Projektchef Morten Pedersen kalder det »en meget kritisabel sag«.

»Når den samme personkreds, som udvikler projektet, samtidig verificerer det, er det imod alle grundlæggende principper for, hvordan man udvikler CO 2 -projekter«, siger Morten Pedersen.

Samme vurdering har økonomiprofessor og tidligere formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen.

»Det er ret rystende og stærkt vildledende. Som jeg ser det, er de virksomheder, som har købt klimakompensationen, blevet taget grundigt ved næsen. Det er falsk markedsføring. Af hensyn til deres eget renommé burde køberne tage skridt til at få standset det her«, siger han.

Det er samtidig en historie om halve sandheder og ukorrekte oplysninger. Da Politiken besøgte adressen, som angiveligt skulle huse Our Climates kontor i Ugandas hovedstad, Kampala, var der ingen, der kendte til klimavirksomheden. Lokationen rummede i stedet en bh-forretning i et indkøbscenter.

Den danske forretningsmand Peter Alexander Lexander, som også var en del af søndagens afsløringer i Politiken om salg af 2,5 millioner værdiløse klimakreditter, er tæt involveret i sagen.

På CO2.com figurerede Lexander indtil for nylig med billede og navn som en af »drivkræfterne bag det hele« og som en del af Ourclimate.org, der står for træplantningen i Uganda. Efter at Politiken er begyndt at grave i sagen, er flere hjemmesider blevet ændret eller lukket ned.

Peter Alexander Lexander siger, at han ikke ejer CO2.com. Men indtil marts 2019 var han opført som ejer af selskabet Gigacenter, som designede, udviklede og vedligeholdt CO2.com. Derefter blev selskabet overdraget til hans marokkanske ekskone.

I et interview fortæller han, at træerne fra plantagen ikke er verificeret af en uafhængig tredjepart, og at de således ikke kan bruges til CO 2 -kompensation.

»Man kan kun bruge det som markedsføring. Intet andet«, siger han.

Man kan ikke bruge det som klimakompensation?

»Aldrig«, siger han.

Eksperterne mener, at sagen er et symptom på, at markedet for klimakreditter er totalt ureguleret.