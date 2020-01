6. januar: Klimasnyd: Sådan skabte dansk købmand en god forretning på vores dårlige samvittighed

Det lyder umiddelbart som en god ide, når vi forsøger at købe os fra vores skam over at lukke CO2 ud i luften. Men kan vi stole på, at vi gør noget for klimaet, når vi køber kompensation for vores flyrejse? Eller er det hele bare varm luft? Det satte Politikens gravergruppe sig for at undersøge.

Du lytter til Politiken

Med Politikens nyhedspodcast ’Du lytter til Politiken’ i ørerne vil du på 20 minutter få én særligt udvalgt, aktuel historie leveret som levende lydfortælling mandag til fredag. Podcasten ligger klar hver dag kl. 6. Dagens gæst: Carl Emil Arnfred, graverjournalist på Politiken. Dagens vært: Bo Søndergaard.

