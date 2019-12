To drenge anholdt på en ellers rolig aften på Nørrebro - politi beskudt med fyrværkeri i Aarhus Rundt om i København har grupper stadig studt fyrværkeri mod hinanden, men i langt mindre omfang end aftenen før.

Efter en voldsom torsdag aften, hvor grupper af børn og unge affyrede fyrværkeri mod hinanden, busser, taxaer og andre forbipasserende, melder politiet om en rolig fredag aften på Nørrebro i København.

Københavns Politi har været talstærkt til stede i bydelen efter uroen torsdag aften.

»Der er også i aften unge mennesker, der jager hinanden og affyrer fyrværkeri mod hinanden over stort set hele byen. Der er også nogle ganske få anmeldelser om, at der er skudt mod sagesløse«, sagde vagtchef Leif Hansen ved 21.30-tiden.

»Men der er ikke tale om det massive og vedvarende skyderi, som vi så torsdag aften«.

To 15-årige drenge er blevet anholdt, fordi de skød fyrværkeri mod andre. De er sigtet for at overtræde straffelovens paragraf 252, der handler om at volde nærliggende fare for andres liv eller førlighed.

Sigtelsen er helt i tråd med det, som chefpolitiinspektør ved Københavns Politi Jørgen Bergen Skov meldte ud tidligere fredag.

I en pressemeddelelse fortalte han, at det kan give op til otte års fængsel, hvis man affyrer fyrværkeri mod andre personer. Desuden risikerer hele familien at blive sat ud af hjemmet, hvis man bor i en lejebolig.

Det er fredag aften endnu ikke afgjort, om de to anholdte drenge skal fremstilles i grundlovsforhør.

60 anmeldelser om fyrværkeri

Omkring klokken et natten til lørdag oplyser vagtchef Henrik Stormer fra Københavns Politi, at der i løbet af aftenen har været omkring 60 anmeldelser om fyrværkeri i hele politikredsen.

Det er blandt andet i Dragør, Valby og på Nørrebro, at politiet har modtaget anmeldelser.

»Det har været de scener, vi har set de sidste par dage, men i langt mindre målestok«, siger han.

Også Københavns Vestegns Politi melder om tilsvarende anmeldelser i blandt andet Albertslund og Ballerup, men også i mindre grad end torsdag.

Tidligt lørdag morgen fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang Rasmussen, at der sent fredag aften blev affyret fyrværkeri mod en patruljevogn på Kappelvænget i det vestlige Aarhus.

»I forbindelse med en patruljering derude bliver der skudt med et romerlys efter en patrulje. Der bliver i hvert fald affyret tre skud«, siger han.

Hændelsen fandt sted klokken 23.57.

»Patruljen vender om og forsøger at fange dem, der har gjort det, men de når at stikke af. Der er tale om nogle unge mænd«, siger vagtchefen.

Han tilføjer, at hverken patruljevognen eller betjentene blev ramt.

I samme ombæring opfordrer Østjyllands Politi alle til at stoppe den hensynsløse omgang med fyrværkeri, før nogle kommer til skade.

