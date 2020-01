Det ømme punkt: Hvor er regningen fra børnenes statsminister?

Det er uklart, om regeringens udspil er et oplæg til en gruppeselfie for socialpolitikkens aktører eller en milliardsatsning på udsatte børn.

Det er nemt, måske næsten for nemt, at være Mette Frederiksen i øjeblikket. Det viste pressemødet efter mandagens regeringsseminar, hvor statsministeren fulgte op på nytårstalens ord om en mere kontant statslig kurs over for dårlige forældre for børnenes skyld.