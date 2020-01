Anbragt: 18-årige Michala Absalonsen kalder både sin plejemor og sin mor for mor

For 18-årige Michala Absalonsen var det hårdt at se sin biologiske mor, da hun lige havde fået en plejemor. Hun finder det godt, at regeringen nu siger, at plejebørn selv skal bestemme, hvor meget de vil se deres biologiske forældre.