Forsvaret indstiller eftersøgning af mand ved Sæby

En redningsaktion efter en savnet person i Nordjylland er søndag aften indstillet. Det skriver Forsvaret på Twitter.

Det er ikke lykkedes at finde manden, skriver det.

Under redningsaktionen har både skibe og en redningshelikopter ledt efter en mand i havet ud for Sæby.

Eftersøgningen blev igangsat, efter at en båd med to mænd om bord kæntrede søndag eftermiddag. De to personer er lokale fra området og var ude at jage, da ulykken skete, oplyste Nordjyllands Politi.

Svømmede i land

Det lykkedes den ene person at svømme i land. Men den anden person - en 30-årig mand - savnes stadig.

Politiet blev alarmeret klokken 15.22, da en person på land fik øje på en mand i vandet. Men der var der allerede gået et stykke tid, siden de to personer var røget over bord, forklarer vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

»På det tidspunkt havde den ene person svømmet næsten en kilometer for at komme i land, og det tog i hvert fald en halv time – hvis ikke mere.

»Anmelderen var også lige selv kort i vandet for at hive manden op, siger han.

I forbindelse med eftersøgningen har politi og redningstjenesten fundet vraggods fra båden.

ritzau