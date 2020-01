»Det Vilde Vesten«: Regeringen vil klimasvindel til livs med nyt globalt register

Klimaminister Dan Jørgensen er oprørt over afsløringer af svindel med klimakompensation. For at undgå svindel vil Danmark nu arbejde for, at FN opretter et globalt register over private klimakompensationsprojekter.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Der er behov for langt mere kontrol med private klimakompensationsprojekter, så det fremover bliver sværere at svindle i klimaets navn.​

Det mener klimaminister Dan Jørgensen (S), som nu foreslår, at FN opretter et globalt register over alle private projekter med klimakompensation.

»Jeg synes, at det vil være en god idé, at man på FN-niveau laver et register, hvor man også kan verificere de private projekter. Det er det, vi arbejder for«, siger Dan Jørgensen.

POLITIKEN UNDERSØGER Klimabedraget Mange vælger at kompensere for deres CO 2 -udledning, når de flyver, køber varer eller surfer på nettet. Det sker gennem køb af kreditter fra CO 2 -reducerende projekter i udlandet. Men kan vi stole på det, vi køber? Politiken undersøger klimakompensationen og følger kreditterne. Kontakt os gerne med tips på mail, graver@pol.dk, eller via vores krypterede postkasse, politiken.dk/securedrop.

Forslaget kommer i kølvandet på Politikens afsløringer af fusk med klimakreditter og særdeles tvivlsomme klimaprojekter i udlandet, som skal kompensere for vores udledning af CO 2 herhjemme. ​

Afdækningen har givet anledning til dybe panderynker hos klimaministeren, som betegner svindlen med klimakompensation som »meget, meget bekymrende, dybt kritisabel og skadelig for klimakampen«.

»Lige nu er vi i en situation, som lidt er det vilde vesten. Der er store dele af det her, som overhovedet ikke er reguleret, og hvor der slet ikke er nogen kontrol eller fælles retningslinjer«, siger Dan Jørgensen.

Ingen kontrol med mellemmænd

Flere og flere danskere har de seneste år købt klimakompensation, når de eksempelvis skal ud at flyve. Kompensationen bliver typisk købt hos mellemhandlere, som køber store mængder klimakreditter fra CO 2 -reducerende projekter i udlandet og sælger dem i mindre bidder til borgere og virksomheder.

Men der er ingen myndighedskontrol med det private marked; flere af projekterne er blevet afsløret som svindel, og der er stor uvished om, hvor mange af borgernes penge der ender i mellemmændenes lommer.

De seneste uger har Politiken afdækket, hvordan klimakreditter registreret af et dansk selskab bliver solgt flere gange, at store virksomheder som Ørsted og Arla har købt klimaaflad fra svindelprojekter i Rusland, og hvordan lerkomfurer i Kenya, som praktisk talt ikke blev brugt, skulle kompensere for CO 2 -udledningen fra danske virksomheders hjemmesider.

Flere partier i Folketinget har på den baggrund opfordret regeringen til at tage affære og blåstemple konkrete klimakompensationsprojekter, som forbrugerne kan stole på. Men det afviser ministeren og kalder det »en uoverskuelig opgave«.

Regeringen opfordrer i stedet borgerne til at investere i regeringens kommende skovfond og tror på, at FN-registret over de private projekter kan være en vej frem.

​

»Den form for globalt register, vi foreslår, kan forhåbentlig sikre, at frivillige CO 2 -kreditter kun kan bruges én gang, så vi undgår den form for dobbeltsalg, som Politiken har afsløret«, siger Dan Jørgensen, som nu har bedt regeringens embedsværk om at aktivere sine diplomatiske kanaler i Bruxelles for at få et samlet EU med på idéen.

Behov for uafhængigt tilsyn

Forslaget får en positiv modtagelse på Christiansborg, men flere partier mener ikke, at det løser hele problemet.

»Jeg er bekymret for, hvis man politisk giver øget opbakning til et klimakreditsystem og kvotesystem, at det så tilskynder til, at man bare kan købe aflad i andre dele af verden. Det er ikke det, der skal ske lige nu. Vi skal alle sammen reducere«, siger Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen.

Venstre mener, at tanken om et centralt FN-register er et skridt fremad, men påpeger, at der samtidig er behov for et uafhængigt tilsyn, som tjekker projekterne.