Ukrainske ’fupbesparelser’ indgik i Danmarks samlede klimaregnskab

POLITIKEN UNDERSØGER

Klimabedraget

Mange vælger at kompensere for deres CO 2 -udledning, når de flyver, køber varer eller surfer på nettet. Det sker gennem køb af kredit fra CO 2 -reducerende projekter i udlandet. Men kan vi stole på det, vi køber?

Politiken undersøger klimakompensationen og følger kreditterne.

Vi har de seneste uger skrevet over 30 artikler om emnet og bl.a. afdækket følgende:

At klimakredit kan bruges og sælges flere gange. 2,5 millioner tons CO 2 -besparelse bliver solgt i Ungarn, selv om en dansk konto allerede har opbrugt den.

-besparelse bliver solgt i Ungarn, selv om en dansk konto allerede har opbrugt den. Danske firmaer betalte for at reducere deres CO 2 -udledning via et træplantningsprojekt i Uganda, men blev ifølge flere eksperter snydt. Projektets hovedkontor i Uganda var en undertøjsbutik, og klimakreditterne var ikke autoriseret.

-udledning via et træplantningsprojekt i Uganda, men blev ifølge flere eksperter snydt. Projektets hovedkontor i Uganda var en undertøjsbutik, og klimakreditterne var ikke autoriseret. Vestas, McDonald’s og 2.500 andre virksomheder har sænket deres klimaaftryk ved hjælp af lerkomfurer i Kenya. Men komfurerne blev stort ikke brugt.

Virksomheder som Ørsted og Arla har købt klimaaflad via svindelprojekter i Rusland. For at tjene penge øgede de russiske kemifabrikker kunstigt deres produktion af klimaskadelige gasser.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) vil på baggrund af serien bede FN om at oprette et global register, som skal føre kontrol med klimaprojekter.

Kontakt os gerne med tips på mail, graver@pol.dk, eller via vores krypterede postkasse, politiken.dk/securedrop.

