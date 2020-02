Direktør for reklamebureau: »Bombetruslen kom på mail i nat«

Automatisk oplæsning Beta

Torsdag formiddag er Adelgade i indre København spærret af efter en bombetrussel mod reklamebureauet &Co, der står bag en omstridt SAS-reklame.

Både politi, brandvæsen og beredskabet er til stede, og flere ejendomme på gaden er blevet evakueret.

Politiken har talt med Mikael Jørgensen, der er direktør for reklamebureauet &Co. Han bekræfter, at bureauet har modtaget en bombetrussel:

»Det er rigtigt, at vi har modtaget en bombetrussel. Den kom på mail i nat«, siger han.

Mikael Jørgensen ønsker ikke at komme nærmere ind på truslens indhold eller afsender, og han vil heller ikke udtale sig nærmere om situationen. Men han er ked af, at hans medarbejdere er blevet ramt af trusler:

»Det er enormt trist for alle vores dejlige medarbejdere, at de skal udsættes for den slags«.

Oplysningerne fra trusselsbrevet er videregivet til politiet, der evakuerede og undersøgte bygningen på Adelgade 12, hvor reklamebureauet holder til. Ifølge Mikael Jørgensen var aktionen omkring kl. 10 ved at være afsluttet. Det er på nuværende tidspunkt uvist, om politiet har fundet mistænkelige genstande.

Internetforum spreder had

Reklamevideoen til SAS, som &Co har stået bag, har skabt røre på de sociale medier. Videoen har titlen ’What is truly Scandinavian’ og kommer med en række påstande om, at mange af de ting, vi i dag betragter som klassisk skandinaviske, oprindeligt er snuppet fra andre kulturer.

SAS ville fortælle en historie om, at rejser inspirerer, men videoen faldt folk på højrefløjen for brystet.

Ifølge DR har højreradikale kræfter på internetforummet 4chan i flere tråde opfordret til chikane af reklamebureauet og delt navnene på flere af bureauets medarbejdere.

En af brugerne på 4chan skriver blandt andet ’Do not let these rats get away with this’, efterfulgt af en liste med navne på folk, der har været involveret i SAS-videoen.

Flyselskabet har nu erstattet videoen med en kortere version, hvor der indgår færre eksempler på ting, der ikke er så skandinaviske, som vi tror.

Du kan se både den nye og den oprindelige video her.