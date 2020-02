Mørklagt vurdering i Støjberg-sag søges nu belyst

»Når jeg nævner den store mængde dokumenter, skal man ikke regne med, at det er relevant materiale. Det er jo det, vi skal finde ud af. Hvad er relevant? Og det kan i virkeligheden være, at der er fuldstændig parallelitet mellem de to mængder«, siger Peter Mørk Thomsen.

Afhøringer kan få betydning

Netop Folketingets ombudsmand har tidligere lavet sin egen undersøgelse af sagen, hvori han konkluderede, at Inger Støjbergs instruks var ulovlig ifølge både dansk lov og internationale konventioner.

Instruksen var ifølge ombudsmanden »undtagelsesfri« og »kategorisk« og indeholdt også en »betydelig risiko« for, at der blev truffet forkerte afgørelser i adskillelsen af asylparrene. Det viste sig senere at være rigtigt, da et af parrene sidste år blev tildelt 10.000 kroner hver i godtgørelse af Københavns Byret.

Dertil kommer, at Inger Støjberg allerede har været indkaldt i mere end en håndfuld samråd i Folketinget, og at der er blevet stillet hundredvis af skriftlige spørgsmål i sagen fra forskellige ordførere.

Bliver det ikke svært at belyse sagen yderligere?

»I princippet har ombudsmanden samme adgang til at få udleveret dokumenter fra myndighederne, som en undersøgelseskommission har. Men mens ombudsmandens undersøgelse har rettet sig mod myndighedernes forvaltning som sådan, vil vores undersøgelse kunne afdække den rolle, som enkeltpersoner inden for de relevante myndigheder har haft. Og så kan vi også gennemføre afhøringer«, siger Peter Mørk Thomsen.

Hvad betyder det, at I kan afhøre vidner?

»Det kan godt betyde noget i den her sag. For der er jo den her instruks, og der kommer vi, ligesom Folketingets ombudsmand har gjort, til at tage stilling til, om den var lovlig. Og hvis det viser sig, at den ikke var lovlig, skal vi også tage stilling til, hvem der vidste hvad på hvilket tidspunkt. Det kan forklaringerne være med til at belyse. Der er forhåbentlig meget, der kan belyses ved hjælp af dokumenter, men det, der ikke kan, kan vi måske få frem i afhøringerne«.

Er det ikke et dødfødt projekt, i og med at der allerede har været så meget fremme om sagen?

»Det har jeg ingen holdning til. Man må tage sagen, som den er«.

Men ombudsmanden har jo udtalt, at instruksen var ulovlig, og Inger Støjberg har erkendt, at der ikke er blevet administreret lovligt i alle sagerne, så hvad er der egentlig at undersøge?

»Vi kommer uanset hvad til at foretage en selvstændig vurdering, også af det juridiske. Men det er rigtigt, jeg har også noteret mig de ting, du siger. Men det er for tidligt at sige noget om, hvad det betyder. Men vi kommer til at foretage en selvstændig juridisk vurdering af lovligheden af instruksen. Det kan så være, at den ikke er så vanskelig, men det kan jeg ikke sige noget om endnu«.

Men siger det ikke noget om, at sagen virkelig har været grundigt belyst?

»Jo, den har været igennem ombudsmandens maskineri, og på den måde er den blevet behandlet meget grundigt. Men jeg tror også, at det var ombudsmanden, der kom med en bemærkning om, at hvis det skulle undersøges nærmere, skulle det ske ved en undersøgelseskommission. Og det er, fordi vi har det her afhøringsværktøj, som ombudsmanden ikke har på helt samme måde. Og så jeg vil tro, at vores undersøgelse alligevel bliver noget mere omfattende«.

Indkalder snart vidner

Selv om det er relativt afgrænset, hvad Instrukskommissionen skal undersøge, forventer Peter Mørk Thomsen på grund af de store dokumentmængder, at kommissionen får meget travlt, og for at kunne blive færdig inden for tidsfristen er der blevet ansat flere medarbejdere end normalt i undersøgelseskommissioner.

Foreløbig har Peter Mørk Thomsen ansat to byretsdommere, tre juridiske fuldmægtige, to administrative medarbejdere og fem studentermedhjælpere hentet fra jurastudiet og statskundskab. Derudover leder kommissionsformanden efter en såkaldt søgemedarbejder og en it-konsulent, der kan gå på opdagelse i de mange dokumenter.

»Vi vil også gerne have adgang til noget rådata, så vi selv kan søge i det. Det er et udtryk for, at vi gerne vil være grundige og være sikre på, at vi nu får det hele med«, siger Peter Mørk Thomsen og uddyber:

»Man kan forestille sig, at vi f.eks. kan få udleveret nogle mailbokse. Så i stedet for, at man beder ministeriet søge nogle relevante mails frem, kan vi selv gøre det. Det er nogle af de tanker, vi arbejder med«.