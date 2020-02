Sundhedsstyrelsens direktør: Flere TV 2-medarbejdere kan komme i karantæne på grund af smittet kollega

En dansk mand er smittet med coronavirus under en skiferie i Italien. Han arbejder på TV 2.

Flere danskere vil i de kommende dage og uger efter al sandsynlighed blive smittet med coronavirus.

Sådan lyder det fra fra Sundhedstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, og sundhedsminister Magnus Heuniche (S) på et pressemøde, efter at den første dansker er konstateret smittet med coronavirus.

Virusset begynder ofte med forkølelse men kan udvikle sig til en luftvejsinfektion og i værste fald medføre døden. Det er især ældre og svækkede personer, der hidtil er omkommet efter at være blevet syge.

Den smittede dansker er en mandlig medarbejder på TV 2, som har været på skiferie i det nordlige Italien.

Han har kun milde infektions-symptomer og er blevet sat i karantæne i sit hjem på Sjælland. Hans kone og søn er testet negative.

Hans kolleger på TV 2, der har haft kontakt med ham efter hjemkomsten fra Italien i mandags kan nu se frem til at blive kontaktet af myndighederne, og flere vil formentlig blive sat i karantæne.

»Der kan sagtens være nogle medarbejdere, der skal i karantæne«, siger Søren Brostrøm.

Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, forklarer, at man allerede er i fuld gang med at kortlægge, hvem han har haft kontakt til.

»Dem, der har været i nær kontakt, med ham, dem han har siddet tæt på i både flyet og efter at han kom til Danmark, dem kontakter vi«, siger hun.

Bliv hjemme, hvis du er syg

Søren Brostrøm forstår godt, at det første smittetilfælde gør folk bekymrede. Især dem den smittede mand har haft kontakt til.

»Jeg kan godt forstå, at kollegerne til ham er bekymrede, men vi har været i dialog med ledelsen på TV 2, som har håndteret det hele fint«, siger Søren Brostrøm.

Han ønsker ikke at kommentere direkte på oplysninger om, at den nu smittede TV2-medarbejder gik på arbejde, selv om han ikke var på toppen efter skiferien til Italien, hvor et større udbrud med coronavirus har spredt sig de seneste dage i den nordlige del af landet.

»Men man kan være rolig for, at der ikke er sket smittespredning på TV 2 i dag«, siger Søren Brostrøm, der understreger, at man bør blive hjemme, hvis man er sløj. Og er man mødt op på arbejde og får det skidt, bør man gå hjem.

»Hvis man føler sig syg, så gå hjem. Forlad din arbejdsplads«, siger Søren Brostrøm.

Begyndte i Kina

Coronavirusset er opstået i Kina i slutningen af 2019 og har siden spredt sig til det meste af verden. Flere end 2.800 mennesker har mistet livet.

Over 82.000 personer er smittet. Hovedparten af de døde og smittede er kinesere, mange fra Hubei-provinsen, hvor virusset menes at have sit arnested på et marked i storbyen Wuhan.

Til at begynde med håbede de internationale sundhedsmyndigheder, at man kunne inddæmme smittespredningen i Kina og undgå en regulær pamdemi. Men de seneste dage er der sket en større lokal smittespredning i såvel Sydkorea som Iran og Italien, hvor den smittede danske mand altså også har opholdt sig med sin familie.