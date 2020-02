»Partiets sjæl er ædt op indefra«: Eks-borgmester forlader Alternativet og bliver løsgænger

Niko Grünfeld kritiserer politisk leder Josephine Fock og Alternativets hovedbestyrelse for håndteringen af en kritisk artikel i Information. Nu melder han sig ud af det parti, han var med til at stifte.

Alternativet-medstifter og tidligere kulturborgmester i København, Niko Grünfeld, har fredag meldt sig ud af Alternativet. Han bliver nu løsgænger i Københavns Borgerrepræsentation.

Det skriver han i et indlæg, Politiken bringer i dag.

Her skriver Niko Grünfeld, at det siden efteråret 2017 kun er gået nedad for Alternativet, som i Grünfelds øjne i dag er en »organisatorisk og kulturel falliterklæring«.

»Hvad der længe har været kendt internt i partiet og i journalistiske kredse, er nu tydeligt for en hver. Partiets sjæl er ædt op indefra«, skriver Grünfeld i indlægget.

Han mener, at fløjkrige og manglende ledelse i partiet har ført til en »syg politisk kultur« i Alternativet, som ved sin stiftelse slog sig op på at ville indføre en ny politisk kultur i Danmark.

»Den syge kultur er i dag strukturelt indlejret, der er blevet lækket fortrolige oplysninger, rygter svirrer, personangreb er hverdagskost og sammenholdet i partiet er ikke eksisterende«, skriver Niko Grünfeld.

»Så derfor melder jeg mig d.d. ud af Alternativet og bliver løsgænger i Borgerrepræsentationen, mens jeg vurderer, om det endda er helt fri af politik, at jeg vil gøre mest gavn«.

Kritisk artikel blev udslagsgivende

En kritisk artikel i Information og ikke mindst den efterfølgende håndtering af artiklen er tilsyneladende udslagsgivende for Niko Grünfelds farvel til Alternativet.

I artiklen kritiserede en lang række anonyme kilder Josephine Focks ledelsesstil og beskrev bl.a., at hun kan eksplodere i uforudset raseri og tidligere har »rusket i folk«.

Politisk leder Josephine Fock har efterfølgende udtalt, at hun ikke kan genkende billedet, der tegnes af hende i Information, og det falder Niko Grünfeld for brystet.

»Min egen sandhed er den, at jeg hverken vil repræsentere det, den nuværende politiske leder i mine øjne står for, eller de aktive dele af baglandet, der har beklikket de udsagn, der i Dagbladet Information er fremført. Det sidstnævnte er simpelthen uanstændigt, og for mig vidner det om, hvor fortabt Alternativet er«, skriver Grünfeld.

Tidligere på ugen udtrykte Alternativets hovedbestyrelse fuld tillid til Josephine Fock som partiets politiske leder, og også det er for galt, mener Grünfeld.

»Hovedbestyrelsens udmelding om ubetinget tillid til den ny politisk leder – allerede inden at have forsøgt at tale med de personer, der giver Information deres beretninger – vidner om manglende etik og professionalisme i det øverste ledelseslag«, skriver han.

Det har ikke umiddelbart været muligt at få en kommentar til Niko Grünfelds kritik fra hverken Josephine Fock eller Alternativets hovedbestyrelse.

Forlod borgmesterpost efter rod i cv’et

Niko Grünfeld var sammen med Uffe Elbæk og flere andre med til at stifte Alternativet i 2013 og har været en del af Elbæks inderkreds i årevis. Niko Grünfeld har derfor også været en profil i partiet både udadtil og ikke mindst internt.

Grünfeld blev ved kommunalvalget i 2017 kulturborgmester i Københavns Kommune, efter at Alternativet havde fået over 10 procent af alle stemmer i landets hovedstad.

Et år senere måtte han dog gå af som kulturborgmester, efter at Radio24syv havde afsløret rod i Niko Grünfelds cv, ligesom der fra flere sider var kritik af Grünfelds pengeforbrug i forbindelse med indretningen af hans borgmesterkontor og ansættelsen af en arkitekt, der skulle designe kontoret. Arkitekten er søster til en tidligere politisk rådgiver i Alternativet.