Niko Grünfeld siger farvel til Alternativet: »Partiets sjæl er ædt op indefra«

Kaos er det, Alternativet er blevet til. Reelt kunne jeg have erkendt det tidligere, men det har været svært at indrømme over for mig selv, hvor langt fra drømmen og håbet vi er endt.

Historien om Alternativet er en historie om utrolige højdespring og lige så utrolige fald. Tiden frem til efteråret 2017 var udtryk for det første, mens tiden siden, siden de interne læk, udtrykker det modsatte.

Hvad der længe har været kendt internt i partiet og i journalistiske kredse, er nu tydeligt for en hver. Partiets sjæl er ædt op indefra. For snart et år siden skrev jeg i en intern mail, som nyere sædvane i partiet foreskriver blev lækket til Morgenavisen Jyllands-Posten, at den nye politiske kultur havde udviklet sig til en syg politisk kultur. Og jeg efterspurgte mere markant ledelse fra toppen, hvis ikke det skulle ende helt galt.

Helt galt er det nu endt. Den syge kultur er i dag strukturelt indlejret, der er blevet lækket fortrolige oplysninger, rygter svirrer, personangreb er hverdagskost, og sammenholdet i partiet er ikkeeksisterende.

Internt begyndte derouten længe før 2017’s læk fra den absolutte inderkreds, hvilket den daværende ledelse ikke tog alvorligt nok. Mit eget påtvungne exit som kulturborgmester var baseret på alt dette - interne læk, rygtedannelse og bevidst manipulation fra egne rækker, og de har gjort et uudsletteligt indtryk på mig. Det er en sær følelse at mærke mistillid erstatte tillid, hvilket er den langsomme, men ufravigelige konsekvens af, at mennesker, jeg havde haft helt tæt på mig og troede dedikeret til den samme sag, faldt mig i ryggen, mens de smilede venligt til mig, når vi mødtes. Lige nu udspiller alt dette galskab sig for åben skærm. Det er dermed blot en fortsættelse af den pinlige praksis, der blev etableret ved lækkene i 2017.

Min egen sandhed er den, at jeg hverken vil repræsentere det, den nuværende politiske leder i mine øjne står for, eller de aktive dele af baglandet, der har beklikket de udsagn, der i Dagbladet Information er fremført

Jeg vil ikke her kaste mig ud i at afgøre, hvis overordnede sandhed, der er den mest rigtige – den vej forekommer mig at være svært terræn. Jeg vil i stedet blot konstatere, at det er, som kloge folk har sagt: Er rammerne, strukturen og ledelsen uklare, inviterer du kaos på banen. Og det har rammerne været. Alt, alt for uklare. Der er blevet tilladt alt for meget i partiet og i baglandet – og så har jeg sagt for lidt. Kaos er det, Alternativet er blevet til. Reelt kunne jeg have erkendt det tidligere, men det har været svært at indrømme over for mig selv, hvor langt fra drømmen og håbet vi er endt.

Tilbage i foråret 2013 drøftede jeg og Uffe Elbæk for første gang mulighederne for at stifte et helt nyt, grønt parti. Vi, Uffe som farfar, og jeg som far, var begge alvorligt bekymrede for klimaforandringerne, og vi delte et håb om, at det kunne lade sig gøre at basere et parti på tillid fremfor mistillid. Vi ville skabe en kreativ politisk platform, der var uhindret af de spidse albuer og smædekampagner, der i dag kendetegner den politiske arena. Alternativets succeser tæller, at partiet i den grad har bidraget til at placere den grønne omstilling helt centralt i dansk politik, og at meget af den politik, der tilbage i Alternativets tidlige dage blev latterliggjort, i dag er alles politik.