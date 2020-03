Corona udskyder statsborgerskaber: Skuffet borgmester må aflyse dagens ceremoni

Nye statsborgere skal fortsat levere et håndtryk - men de får lov at vente på grund af corona-smittefaren. I Ringsted må en skuffet borgmester aflyse dagens ceremoni.

Regeringen går efter at udskyde de såkaldte grundlovsceremonier, der for tiden finder sted rundt i landets kommuner for nye danske statsborgere.

Det forklarede statsminister Mette Frederiksen (S), da hun fredag holdt pressemøde med andre myndighedschefer om corona-smitte.

Her lød der blandt andet en advarsel om, at man bør afholde sig fra kys, kram og håndtryk den nærmeste tid.

Ikke desto mindre er det en meget central del af grundlovsceremonierne, at alle deltagere skal give et håndtryk uden handsker til en eller flere kommunale repræsentanter.

Faren for corona-smitte får ikke regeringen til at lempe på det krav – i stedet vil regeringen udskyde ceremonierne.

»Vores holdning er meget klart, at man skal give hånd for at få dansk statsborgerskab. Og det betyder selvfølgelig, at med den anbefaling, der nu ligger fra myndighederne, er vores udgangspunkt – og vil vi diskutere med partierne bag indfødsretsaftalen – at vi så udsætter de ceremonier, som allerede er planlagt«, lød det fra Frederiksen, der fortsatte:

»Det betyder ikke, at vi ændrer vores position i forhold til, at man skal selvfølgelig give hånd i Danmark«.

Skuffet borgmester

I Ringsted Kommune ærgrer Venstreborgmester Henrik Hvidesten sig. Mens pressemødet i Statsministeriet var i gang, fik kommunen et opkald fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, der vidste, at kommunen i eftermiddag skulle holde ceremoni for 14 nye statsborgere samt disses familier.

Den ceremoni er nu aflyst, lød det fra ministeriet.

»De vidste godt, at vi skulle holde det i dag. Det var ikke mig selv, men min sekretær, der talte med dem tidligere, og lige nu er hun i fuld gang med at ringe rundt til de her 14 mennesker«, forklarer han.

Hvidesten er i forvejen ikke tilhænger af håndtrykskravet og mener, at man godt kunne have dispenseret i dag:

»Det synes jeg, man skulle gøre. For jeg kan sige, at den tilbagemelding, jeg har fået fra dem, er, at det er de rigtig kede af. De ville rigtig gerne have haft det danske statsborgerskab nu«.

Men hvis ikke de tvinges til håndtryk, hvordan ville I så kontrollere, at de har taget de danske værdier til sig?

»Jeg mener ikke, at de danske værdier hænger sammen med et håndtryk«, svarer borgmesteren.

Fra partiet Fremad undrer Simon Emil Ammitzbøll sig og mener, at der burde dispenseres.

»Jeg synes, det er uforskammet og uforstandigt. Man må spørge sig selv, hvor vi er kommet til i det her land. Er hadet til muslimer virkelig blevet større end frygten for corona«, siger han.