Hele Folketinget vedtager hastelov for at inddæmme coronavirus

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Der er kort før midnat torsdag opnået overvældende flertal for regeringens vidtgående hastelov, der skal inddæmme coronavirus. Alle partier i Folketinget stemte for loven.

Loven er blevet både fremsat og lovbehandlet torsdag.

Den flytter en række beføjelser fra myndighederne til den siddende sundhedsminister, som er Magnus Heunicke (S).

Sundhedsmyndighederne får mulighed for at tvangsundersøge, tvangsbehandle eller sætte folk i tvangskarantæne, hvis der er mistanke om smitte af coronavirus. Der er også mulighed for vaccination gennem tvang.

Regeringen kom dog ikke igennem med sit ønske om, at hasteloven skulle give myndighederne mulighed for at kunne komme ind i folks private hjem uden en retskendelse, hvis der er mistanke om coronasmitte.

Det var blandt andet regeringens støttepartier Enhedslisten og De Radikale imod.

»Vi har kæmpet benhårdt for, at der skal være en domstolsprøvelse, før myndigheder kan tiltvinge sig adgang til borgernes private hjem«, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, i en skriftlig kommentar.

Der vil være en løbende politisk opfølgning i Folketingets sundhedsudvalg, men der kommer ikke en egentlig revisionskontrol hver tredje måned, som Enhedslisten har ønsket.

Der bliver dog mulighed for en enkelt revision af loven, som skal laves i november i år, inden loven altså står til at udløbe i marts næste år.

Både eksperter og politikere er enige om, at det er vidtrækkende beføjelser, der står i loven. Men en del findes faktisk allerede i dag. De bliver bare lagt over på sundhedsministerens område.

»Det er vidtrækkende beføjelser, der gives. Men der er i forvejen vidtrækkende beføjelser i epidemiloven, og dem har man så suppleret«, siger Helle Bødker Madsen, der er professor i forfatningsret og sundhedsret ved Aarhus Universitet.

En del af bestemmelserne i hasteloven vil først kunne træde i kraft i begyndelsen af næste uge.

Antallet af bekræftet smittede i Danmark er torsdag steget til 674 personer. Onsdag var 514 konstateret smittet.marts 2021.

ritzau