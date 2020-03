Læserne: Måske koster corona os mange penge. Men vi bliver rigere i fællesskab

Automatisk oplæsning

Coronakrisen ser ud til at gøre os fattigere på økonomisk kapital, skriver Dorte Marcussen til Politikens danmarklukker@pol.dk, hvor danskerne kan skrive ind om hverdagslivet under coronakrisen.

»Men til gengæld er der gode eksempler på, at den sociale kapital stiger«, fortæller hun, og roser sin unge kollega, som sammen med sine værelseskammerater i Aarhus skrev et brev til en ældre, svagelig dame i opgangen og tilbød hende at hjælpe hende under krisen. Hun fik alle fem beboeres telefonnumre, og de kunne hjælpe med for eksempel indkøb.

»Hun var rørt til tårer over deres tilbud. Som ældre og svagelig, havde hun være en del bekymret over, hvordan hun kunne få købt ind og komme igennem coranaudbruddet uden at blive smittet. Nu var den bekymring taget fra hende«, skriver Dorthe Marcussen, og glæder sig over, at den slags skaber nye fællesskaber, der hvor vi bor.

»Mens Danmark lukker ned, så skaber vi nye åbninger, der står klar, når krisen er ovre«.

Også Christian Thorhauge Sørensen hjælper sin ældre underbo med indkøb. Hun tør ikke gå ud, så han gik til bageren efter brød.

»Hun har fået mit nummer, så hun bare kan skrive, hvis hun mangler noget«, skriver han.

Romtoddyer i opgangen

Med god afstand fandt beboerne i en opgang på Amagerfælledvej ud af, at der pludselig var tid til en god snak, fortæller Marlene Evensen, der er sognepræst ved Karlslunde og Karlstrup Kirke.

»Vi fandt vi sammen her til aften og sad på hver sin trappeafsats i opgangen og delte først en romtoddy og så en gin og tonic, mens samtalen gik - og vi fik spurgt om alt det, vi aldrig har fået spurgt om før, fordi vi bare plejede at gå forbi hinanden og sige hej«, skriver Marlene Evensen.

Hun håber, at andre kan bruge ideen til at dæmpe deres ’virusblues’, når vi sidder isolerede i vore hjem.

Fra musiker til coronavagt

Zac Dyrbye har valgt at forene det samfundsgavnlige med sin egen økonomiske situation.

»Jeg er til dagligt musiker hos Warner og er ved siden af kok som min sikre indtægtskilde. Det var så nok den værste kombination, jeg kunne have valgt, for koncerter bliver aflyst (Gud ved hvor længe), single release udskydes og mine vagter på restauranten bliver slettet, selvfølgelig helt uden kompensation. Jubii. Sikke noget lort.

Hvad gør man så, når udsigten til at betale husleje i maj måned forsvinder? Man får et midlertidigt job hos ’Corona Hotlinen’. Så jeg sidder ude i en militærlejr og formidler informationer, jeg selv lige har fået. Men jeg får løn for det! Bedre løn! Så det er godt«, skriver han til danmarklukker@pol.dk.

Foto: Trine Rohrberg

Fødselsdag på afstand

Når den ene søster skal holde sig ekstra langt væk fra smitte, er det godt, at man kan fejre dagen i sit vindue, skriver Trine Rohrberg.

»Min søster som står i vinduet er kronisk syg. Heldigvis har vi køkkenvindue mod hinanden. I dag (mandag) er det min fødselsdag og hun har stillet fødselsdagsgaven uden for sin dør og min datter hentede den. Heldigvis kan jeg åbne den, mens min søster er med fra den anden side af gården.«