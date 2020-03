Søster til patient i respirator: Alle kan blive hårdt ramt af corona

Hidtil er der både flest testede og registrerede smittetilfælde i aldersgruppen 40 til 59 år, viser tirsdagens opgørelse. Af de i alt 960 dokumentarbart smittede danskere er de 480 – præcis halvdelen – i aldersgruppen 40-59 år. Det skyldes i høj grad, at en stor andel af de danskere, som først blev konstateret smittet, er hjemvendte skiturister, hvoraf en stor del er yngre og ved godt helbred. Det er forventningen, at aldersfordelingen vil ændre sig den kommende tid i takt med, at virussen breder sig internt i Danmark.

Søsteren til den midaldrende mand, som nu får kunstig hjælp til at trække vejret, fortæller, at myndighederne undlod at teste broderen ved hjemkomsten fra Ischgl, selvom han havde klare sygdomstegn. Først senere gik det op for Sundhedsstyrelsen, at den østrigske skisportsdestination var et højrisikoområde, og da broderen havde fortsatte og forværrede symptomer, fik han lov til at tage en test.

Testen var positiv, broderen lod sig indlægge for halvanden uge siden, og det viste sig, at begge hans lunger var inficeret.

»Han er så blevet dårligere og dårligere, mens han har været indlagt. Han har fået fuldspektret antibiotika, men det er alligevel blevet værre«, siger søsteren, der indtrængende beder alle i befolkningen om at følge myndighedernes anbefalinger: Bliv hjemme, hold afstand til andre, vask dine hænder.

»Selv om man ikke tilhører den risikogruppe, som kan dø af Covid-19, så ved vi reelt ikke, hvem af os, som kan blive alvorligt syge. Det kan ramme hvem som helst af os«.