Frederiksen præsenterer nye initiativer: Forsamlinger over 10 personer forbydes

Der er brug for yderligere initiativer.

Sådan indledte statsministeren sit pressemøde her til aften.

82 borgere er indlagt med corona. 18 er indlagt på intensiv. Det sidste er næsten en fordobling på et døgn. Tallene vil kun stige, fortæller statsministeren. Derfor vil det ikke længere være tilladt at samles mere end 10 personer i offentligheden fra onsdag klokken 10. Det gælder både udendørs og indendørs.

Storcentre, natklubber, barer, frisører, massører, fitnesscentre, solcentre og tatovører skal lukke. Caféer og restauranter skal også lukke for gæster, men må stadig tilbyde takeaway. Alle sports- og idrætsfaciliteter skal også lukke fra onsdag klokken 10. De nye regler får ingen betydning for fødevarerbutikker samt apoteker og steder, man får udleveret medicin.

Regeringen stiller også krav om, at kunder skal kunne vaske eller afspritte hænder i butikker landet over.

Reglerne gælder til og med 30. marts.

»Den største fejl vi kan begå, det er at tøve«, siger Frederiksen.

»Det er helt afgørende, at vi får brudt smittekæden nu«, siger hun og understreger, at det er bedre at være for forsigtig end for letsindig.

»Mit allerbedste råd er, at hvis du er i tvivl, så lad være med at gøre det, du har planlagt. Hellere være lidt forsigtig end lidt for letsindig. Bliv hjemme så meget du kan. Gå gerne en tur i det gode vejr, men hold afstand. Og kan du handle online, så gør det, i stedet for at stå i kø i butikken«, siger statsministeren.

Regeringen er også klar til at hjælpe erhvervslivet yderligere.

»I morgen vil finansministeren indkalde folketingets partier til forhandlinger om yderligere hjælpepakker«, siger Frederiksen.

Heunicke: Udbredt smitte bliver en realitet

Også sundhedsminister Magnus Heunicke (S) understreger situationens alvor.

»Udbredt smitte i det danske samfund bliver en realitet. Det stiller kæmpe krav til vores sundhedsvæsen, til os alle sammen, for at afdæmpe mest muligt«, siger han og fortsætter:

»Hvis smitten får lov til at brede sig, og hvis vi ikke handler, så er der intet sundhedsvæsen i verden, heller ikke det danske, som vil kunne klare en sådan belastning på så kort tid«, siger Heunicke.

»Det betyder også, at vi er nødt til at sætte restriktioner på besøg på plejehjem og sygehuse, både for at beskytte vores sårbare borgere, men også for at beskytte vores sundheds- og plejepersonale. Vi har brug for hver og en i den her tid«.

Der gennemføres i det hele taget en stor omstilling af sundhedsvæsnet, siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm:

»Man skal kunne tåle ikke at kunne sidde i venteværelset hos den praktiserende læge. Man skal ringe først. Man skal kunne acceptere, at man ikke kan komme til tandlægen og få renset sine tænder«.

»Man må acceptere, at man ikke kan tale med sin læge på sygehuset om kronisk sygdom. Det må klares på telefon og video. Hvis man vil føde derhjemme, så vil man blive bedt om at føde på sygehuset. Operationer bliver udskudt, siger Søren Brostrøm.

