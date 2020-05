Retten skal afholde ferie: »På kant med menneskerettighedskonventionen«, lyder det

Juraprofessor Eva Schmidt, som er ekspert i retspleje, deler bekymringen for, at nævningene skal væk fra sagen i længere tid.

»De kan have svært ved at huske, hvad der egentlig foregik ved de første retsmøder, og dermed have vanskeligt ved at nå frem til et retfærdigt resultat«, siger hun.

Eva Schmidt advarer generelt imod, at sager trækker ud i lang tid.

»Jeg vil navnlig sige, at det er kedeligt, at man ikke kan få skyldsspørgsmålet afgjort inden for en tidsramme. Det er klart, at vi er i en ganske speciel situation på grund af corona. Ting skal vejes op mod hinanden. Men man må ikke glemme, at så længe de tiltalte ikke er dømt, er de i princippet uskyldige, og så er det meget lang tid at holde dem indespærret«.

På et retsmøde onsdag vil forsvarerne kræve klienterne løsladt. Advokat Michael Juul Eriksen har adviseret retten om, at han vil begære, at sagen skal gå om. Andre forsvarere oplyser, at de overvejer det samme.