Regeringen opretter ny corona-styrelse og vil tilbyde smittede isolation på hoteller

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

De danske myndigheder vil allerede fra denne uge begynde at opspore, hvem de corona-smittede har været i kontakt med.

»Så kan de blive isoleret hurtigt, så vi kan bryde smittekæderne«, siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i statsministeriets spejlsal.

På pressemødet præsenterer hun også oprettelsen af en ny styrelse. Den skal sikre forsyning af værnemidler og øge testkapaciteten. Den nye styrelse skal sørge for, at Danmark er langt bedre rustet til at modstå en anden bølge af coronavirus eller en helt ny pandemi, siger statsminister Mette Frederiksen.

»Den nye styrelse skal tage sig af det praktiske, logistikken og det samfundsmæssige beredskab. Vi kan se nu, at en virus starter som et sundhedsmæssig udfordring, men ender med at være et problem for hele samfundet«, uddyber hun.

Styrelsen skal også indgå i et internationalt samarbejde om forsyning af værnemidler og test på tværs af den offentlige sektor. Desuden skal styrelsen skabe en bedre koordination af samarbejdet vedrørende test og værnemidler på tværs af myndigheder. Det sker med henblik på at styrke den samlede myndighedsindsats.

Værnemidler betragtes nu som »samfundskritisk infrastruktur«, siger statsministeren.

»Coronakrisen har vist os, at det er helt afgørende at handle hurtigt. Det har vi gjort. Men vi skal allerede nu se ud over den aktuelle genåbning af Danmark og være bedre forberedt – både hvis der kommer en anden bølge af corona eller en helt ny pandemi«, siger statsministeren.

Styrelsen etableres i Justitsministeriet og forventes at være klar til august, fortæller justitsminister Nick Hækkerup på mødet.

Mulighed for isolation uden for hjemmet

Danmarks nye offensive teststrategi hviler på tre principper, fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke, der også deltager på pressemødet. De tre principper et test, smitteopsporing og isolation.

Som led i sidste princip vil personer, der har ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem, fremover blive tilbudt faciliteter til selvisolation, fortæller han.

Det kan være feriecentre, hoteller eller lignende uddyber han.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm siger videre, at der nu er fokus på at opspore tætte kontakter til smittede og tilbyde en test til dem.

»Så vil vi bruge det til at understøtte en intensiv isolation af de smittefarlige. Med det er vi ret optimistiske, i forhold til at vi kan bryde smittekæderne i de næste genåbningsfaser«, siger han.

Med den nye strategi vil man forsøge teste flere uden symptomer, fortæller Brostrøm. Det skal begrænse brugen af karantæne.

»Vil vil lave en meget mere målrettet og fokuseret testindsats for at undgå, at vi unødigt skal karantænesætte personer«, siger han.

Regionerne har aktuelt kapacitet til cirka 10.000 test per dag. Det skal udvides yderligere, siger regeringen.

Teststrategien for det kommende kvartal er på plads, og regeringen vil senere fremlægge en plan for teststrategien i efteråret, lyder det.

Spørgsmål til genåbning

Mette Frederiksen bliver efter præsentationen spurgt ind til partiernes genåbningsforhandlinger i sidste uge. Blandt andet til det afstandskrav, der søndag blev ændret fra 2 til 1 meter.

Timingen i udmeldingen - blot få dage efter forhandlingerne - har gjort flere partiledere fortørnede, men både regeringen og Folketingets partier var klar over, at Sundhedsstyrelsen arbejdede på at ændre afstandskravet, siger Mette Frederiksen.

»Men den endelige beslutning om at sætte afstandskravet ned blev først truffet søndag«, siger hun.

Hun understreger ligeledes, at det nye afstandskrav ikke ville have dannet grundlag for en anden aftale, end den der blev indgået torsdag.

Også Søren Brostrøm svarer på spørgsmål. Blandt andet om, hvorfor der i Danmark ikke er påbud om at bære mundbind i det offentlige rum.

»Vi har kigget nøje på anbefalingerne. Vi kan ikke se, at der er en stærk dokumentation for, at alle bærer mundbind i det offentlige rum«, siger han.

Han forsikrer også, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at ændre afstandskravet fra to til en meter.

»Vi valgte en forsigtig tilgang med et afstandskrav på to meter, fordi det var en ny sygdom. I takt med at vi bliver klogere på sygdomme, så har vi set, at vi kunne sætte afstandskravet ned. Afstandskravet på to meter gælder dog fortsat i særlige situationer, blandt andet i forhold til ældre og sårbare«, siger Søren Brostrøm.

På trods af, at den nye styrelse etableres for blandt andet at være forberedt på en anden bølge af corona, finder faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, det ’meget usandsynligt’, at der kommer en anden bølge.