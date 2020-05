Ny dna-prøve kan betyde at indbrudssag skal genoptages Ny dna-test viser, at lige meget taler for og imod, at dna i indbrudssag er fra dømt frem for en anden person.

I september sidste år blev en mand i Østre Landsret idømt 60 dages fængsel for indbrud. Men en ny dna-prøve betyder, at sagen bør genoptages. Det mener Statsadvokaten i København, der har indstillet til Den Særlige Klageret, at sagen bør genoptages. Dna-prøven fra den dømte er blevet opgraderet fra 10 dna-punkter til 16 dna-punkter. Resultatet af den nye prøve viser, at resultaterne taler lige meget for og imod, at det undersøgte dna stammer fra den dømte frem for en tilfældig, anden person. Det skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse. Der er også sket en fejl i sagen hos politiet. Det betyder, at resultaterne af den nye prøve, der var klar i slutningen af februar 2020, først i begyndelsen af maj blev bekendt for statsadvokaten. Den dømte har afsonet dommen. »Vi ser med stor alvor på en sådan sag. Derfor mener vi, at Den Særlige Klageret bør tage stilling til, om sagen bør genoptages«. »Derudover er det også særdeles beklageligt, at fejl hos politiet har betydet, at resultatet af den nye dna-prøve først er kommet frem mere end to måneder efter, at resultatet lå klar, og afsoning af dommen har fundet sted. Det må ikke ske«, siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas i meddelelsen. ritzau