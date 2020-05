Mail hævder, at Støjberg blev kraftigt advaret om risiko for konventionsbrud: »Den risiko tager jeg gerne«

Mail hævder, at Støjberg blev kraftigt advaret om risiko for konventionsbrud:

I dag indleder Instrukskommissionen sine afhøringer af embedsmænd i Retten på Frederiksberg.

Allerede på dag 1 står det klart, at der kommer til at blive offentliggjort sprængfarligt skriftligt materiale i sagen om ulovlig adskillelse af unge asylpar.

Det erfarer Politiken, som nu kan citere en mail, som er blevet udleveret til kommissionen og forventes fremlagt i dag.

Mailen er mildt sagt opsigtsvækkende.

Den er sendt 10. februar 2016 klokken 14.26 fra afsenderen ’Udlændingestyrelsen’ til modtageren ’Udlændingestyrelsen’ - det er altså en intern mail i styrelsen - og den udfordrer i høj grad Inger Støjbergs forsvar om, at hun som udlændingeminister aldrig forsøgte at tvinge sit system til at bryde konventioner, da hun samme dag om eftermiddagen udsendte en instruks om at tvangsadskille unge asylpar.

Det er netop spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang Inger Støjberg blev advaret om, at beslutningen var ulovlig, som kommissionen skal afdække. Folketingets ombudsmand har afgjort, at instruksen var ulovlig, men i hvilket omfang ministeren var bevidst om dette, da hun gennemførte beslutningen, har aldrig været fuldt oplyst, selvom kilder til Politiken har fortalt, at det skete.

Mailen underbygger, at Udlændinge- og Integrationsministeriets kronjurist Lykke Sørensen på baggrund af vurdering fra Justitsministeriet angiveligt skulle have direkte advaret Inger Støjberg om, at hendes instruks var i strid med loven, hvis ministeren gjorde den fuldstændig uden undtagelser.

I mailen lyder det:

»Der er meget stor risiko for brud på børnekonventionen, eksempelvis hvis vi hindrer en 15-årig at bo sammen med en 24-årig ægtefælle, med hvem hun har et barn. Det oplyste Lykke på koncerndirektionsmødet (som blev afholdt samme dag om formiddagen, red.) pba. vurdering fra JM (Justitsminsteriet, red.), og Støjberg skulle have udbrudt, højlydt: Den risiko tager jeg gerne!

Hun mente på mødet – alene fordi Lykke viderebragte JM’s vudering, sådan som hun havde pligt til – at ”I åbenbart godt vil ha’ barnebrude”. Så var der krig. Hun skaber splid. Uffe (departementschef Uffe Toudal, red.) og Lykke kæmper mod hende«.