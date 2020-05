Alle borgere kan nu blive testet for corona Som led i den nationale teststrategi skal alle borgere have mulighed for selv at bestille en coronatest.

Alle voksne i Danmark får fremover mulighed for selv at bestille en tid og blive testet for coronavirus.

Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Mandag morgen vil der i første omgang blive lukket op for, at de første 600.000 borgere kan bestille en test. Konkret vil det gælde borgere mellem 18 og 25 år.

I de kommende dage udbredes muligheden også til de øvrige voksne årgange.

I første omgang får man mulighed for at bestille én test, når man føler behov for det i løbet af de næste 180 dage, oplyser ministeriet.

Testen vil blive foretaget i de hvide telte, som Testcenter Danmark har sat op i 16 byer over hele landet.

Indtil nu har det krævet en henvisning fra lægen eller arbejdsgiveren, før man kunne bestille tid til en test for coronavirus.

Men fremover kan man med sit NemID selv bestille tid på hjemmesiden www.coronaprover.dk.

»Vi har bragt smittetrykket ned på et meget lavt niveau. Det er afgørende, at der ikke er skjulte smittelommer, som kan få smitten til at stige igen. Hver eneste smittekæde er en for mange og kan potentielt blive til flere«, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

»Derfor handler den nationale teststrategi om markant øget testning bredt i befolkningen. Så har man blot den mindste mistanke om, at man har været udsat for smitte med Covid-19, så bør man lade sig teste«.

Den danske testkapacitet er i løbet af den seneste måned blevet udbygget massivt.

Både på sygehuse, i testteltene - og nu også med mobile testbiler, der eksempelvis kan køre ud til plejehjem.

Ifølge ministeriet bliver der nu frigivet 50.000 test om ugen, som skal bruges i de hvide telte.

Og derudover er der reserveret særlig kapacitet til fortsat at teste blandt andet borgere med symptomer, frontpersonale i sundhedsvæsenet og personer, som har været i nær kontakt med smittede.

»Hidtil har vi styret adgangen til test ret stramt, men nu har vi kapacitet til at åbne for at lade den enkelte selv vurdere, om man vil testes«, siger Magnus Heunicke.

